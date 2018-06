Forhandlingerne om en ny energiaftale skrider frem, og en aftale kan være en realitet inden for kort tid.

København. Der er tegn i sol og måne på, at en ny energiaftale snart kan indgås med et bredt flertal af Folketingets partier.

I hvert fald er der udbredt optimisme uden for forhandlingslokalet i Finansministeriet onsdag aften, hvor flere af mødedeltagerne føler, at deres ønsker er blevet hørt og imødekommet.

Det gælder blandt andre Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen.

- Vores ønske er et totalt stop for vindmøller på land. Men hvis vi i en aftale kan få indføjet, at antallet af landmøller falder markant, så er det også godt, siger han.

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har undervejs i forløbet også protesteret over, at regeringen ville betale for en sænkning af elafgifterne ved at trække på det finanspolitiske råderum.

Det er der ifølge finansminister Kristian Jensen (V) taget højde for, og det glæder den socialdemokratiske energiordfører, Jens Joel (S).

- Regeringens udspil handlede alt for meget om skattelettelser og alt for lidt om grøn energi.

- Men det går den rigtige vej, og derfor bliver vi ved bordet, siger han.

Endelig ser det ud til, at De Radikale bliver imødekommet i forhold til partiets ønske om at bygge mere end den ene havvindpark, som regeringen oprindeligt lagde op til.

Derfor er energiordfører Ida Auken (R) også optimistisk, selv om der fortsat er en del ender, der mangler at nå sammen.

- Vi i Radikale har siddet med ved bordet hele tiden for at finde løsninger, som alle kan være med til, og vi tror, at det kan lykkes.

- Det begynder i hvert fald at se mere muligt ud nu, hvor regeringen har rykket sig i forhold til sit oprindelige udspil, siger hun.

Der er ingen bagkant på onsdagens forhandlinger, men der er også sat tid af til flere møder torsdag.

