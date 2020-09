Splittelsen er total hos Venstre i Tønder Kommune, efter at en fløjkrig har martret byrådsgruppen.

Endnu et byrådsmedlem afviser nu at genopstille – og hun smækker med døren.

Daisy Dahl er det femte medlem af Venstres byrådsgruppe, som ikke vil genopstille i protest mod opstillingen af erhvervsmanden Martin Iversen som borgmesterkandidat. Det skriver JydskeVestkysten og TV Syd.

»Jeg kan ikke se mig selv i det Venstre, som Martin Iversen skal stå i spidsen for. Vores værdier er ganske enkelt for langt fra hinanden,« skriver Daisy Dahl i en pressemeddelelse.

Tidligere har lokale medier og B.T. beskrevet, hvordan en højdramatisk magtkamp i Venstre i Tønder kulminerede på en mark ved Agerskov i juni måned. I et såkaldt drive-in-valg mellem Tønder Kommunes siddende borgmester, Henrik Frandsen (V), og udfordreren Martin Iversen (V) tabte borgmesteren efter en meget lige afstemning.

Daisy Dahl understreger, at hun anerkender den demokratiske proces. Men hun vil ikke være i stue med partiets nye bormesterkandidat.

»Jeg kan sige det ganske kort. Jeg har ikke tillid til hverken Martin Iversen, Kim Tygesen (formand for Venstres kommune-forening) eller de soldater, som står bag dem,« skriver Daisy Dahl.

Hun tager samtidig afstand til den måde magtkampen er foregået på.

Med Daisy Dahls udmelding er det nu fem af Venstres 14 byrådsmedlemmer, som ikke vil genopstille.

De fire andre er Bo Jessen, Irene Holk Lund, René Andersen og Anita Uggerholt Eriksen.

Også Venstres folketingskandidat i Tønder-kredsen, Philip Tietje, har trukket sig på grund af de åbne fløjkrige.

»Hvis det i forvejen var svært at få valgt en Venstre-kandidat i Tønder-kredsen, er det nu blevet tæt på umuligt, efter den opslidende magtkamp, foreningen har været igennem i de seneste år. Tonen og retorikken har været hård og uforsonlig, og jeg må bare erkende, at jeg ikke har hverken lyst eller energi til at arbejde videre under disse betingelser,« sagde Philip Tietje til JydskeVestkysten, da han trak sig i slutningen af juni.

Henrik Frandsen – der stadig sidder som borgmester i Tønder – vil hverken støtte den nye borgmesterkandidat Martin Iversen eller invitere ham med til Venstres gruppemøder.