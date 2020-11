Stop omgående aflivningen af alle landets mink uden smitte.

Sådan lyder det fra nyt borgerligt parti, efter Mette Frederiksen (S) onsdag meldte ud, at alle landets mink skal aflives.

Årsagen til den massive nedslagtning er, at coronavirus er muteret blandt mink og har spredt sig til mennesker.

Og siden onsdag er 1,9 mio. mink slagtet, er seneste melding lørdag eftermiddag fra Rigspolitiet.

'Konservative opfordrer kraftigt til, at aflivningen af usmittede mink sættes på hold omgående, indtil der er mere viden,' skriver Rasmus Jarlov lørdag på Facebook. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere 'Konservative opfordrer kraftigt til, at aflivningen af usmittede mink sættes på hold omgående, indtil der er mere viden,' skriver Rasmus Jarlov lørdag på Facebook. Foto: Niels Christian Vilmann

Men nu har Rasmus Jarlov fra Det Konservative Folkeparti fået nok.

'Konservative opfordrer kraftigt til, at aflivningen af usmittede mink sættes på hold omgående, indtil der er mere viden,' skriver han på Facebook.

Den holdninger kommer, efter sundhedsminister Magnus Heunicke (S) lørdag holdt pressemøde sammen med Hans Kluge, der er regional direktør for Europa i Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Her kom det frem, at det er usikkert om mutationen blandt mink, kaldet Cluster 5, overhovedet påvirker nogen ny vaccine, som ellers har været et af hovedargumenterne til aflivningen af alle mink.

Hvad synes du om, at alle mink i landet skal aflives for at undgå coronavirus muterer?

'Der er ikke noget, der indikerer, at Cluster 5 spreder sig, og det kan derfor ikke være mere presserende at aflive en masse besætninger, hvor der enten allerede er immunitet eller slet ikke er smitte, inden vi overhovedet ved, om Cluster 5 længere eksisterer,' lyder det fra Rasmus Jarlov.

Dermed er partiet enige med Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, der også er imod nedslagtningen af samtlige mink i landet.

'Aflivningen af samtlige mink i Danmark er den mest vidtgående beslutning, som man overhovedet kunne træffe. Det kræver selvfølgelig et entydigt og klart fagligt grundlag,' skriver Alex Vanopslagh, der er formand for Liberal Alliance på Facebook.

Landbrugs- og fødevareordfører fra Dansk Folkeparti, Lise Bech, slår fast, at nedslagtningen af alle mink har enorme konsekvenser for mange familier, arbejdspladser og medarbejdere.

Her ses Walther Christiansen tage afsted med sine raske mink. Nu har Miljøstyrelsen fundet sted, hvor minkene kan begraves. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Her ses Walther Christiansen tage afsted med sine raske mink. Nu har Miljøstyrelsen fundet sted, hvor minkene kan begraves. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

'Lad i det mindste avlsdyrene leve i de områder af landet, hvor Cluster 5 ikke er fundet,' skriver hun på Twitter.

B.T. har blandet fortalt, hvordan en minkfarmer skrev sms til sin kollega og bror om, at han ville begå selvmord, fordi han var så ked af, at deres minkfarm nu måtte lukke.

Heldigvis tog han dog ikke livet af sig selv.

Nu er spørgsmålet så om kritikken fra de borgerlige partier, vil få regeringen til at skifte mening og stoppe nedslagtning af alle landets mink? Lørdag var det på ingen måder holdningen fra sundhedsministeren.