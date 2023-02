Lyt til artiklen

Et nyt parti bekræfter nu, at det støtter forslaget fra Dansk Folkeparti om at få undersøgt, om det er muligt at bevare store bededag som helligdag i Københavns Kommune.

»SF stemmer for. Vi ønsker at markere vores protest imod afskaffelsen af store bededag og få vurderet, om vi kan opretholde den,« siger Klaus Mygind, der er gruppeformand for SF i København.

Forslaget kommer på samme dag Folketinget har endeligt besluttet, at store bededag skal nedlægges som helligdag fra 2024.

Trods massiv kritik har regeringen bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne stået fast på at afskaffe helligdagen for at finansiere blandt andet flere udgifter til Forsvaret.

Men der ser ud til at være et flertal i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, der vil have undersøgt, hvad mulighederne er for, at store bededag kan forblive en helligdag for de kommunalt ansatte.

»Jeg håber, at hvis der er det flertal, som det tyder på, så er det et meget stærkt signal til Folketinget om, at deres beslutning i hvert fald ikke er repræsentativt i landets største kommune. Det er også et signal om, at vi meget gerne vil have, at skolerne holder fri den dag, og at de ansatte kan holde fri,« sagde Finn Rudaizky, der sidder i Borgerrepræsentationen for Dansk Folkeparti, tidligere i dag til B.T.

Helle Bonnesen fra De Konservative mener da også, at forslaget lyder interessant.

»Vi har stor sympati for forslaget. Vi kommer til at henvise til økonomiudvalget, fordi der både vil være juridiske og økonomiske forhold, som skal analyseres først,« skrev hun tidligere i dag til B.T.