Skandalesagen om de ulovlige udbygningsaftaler i Aalborg Kommune får nu konsekvenser for endnu en af de øverste topchefer i Aalborg Kommune.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Direktør i By- og Land, Anders Fokdal, der har været hjemsendt siden december, er også blevet fritstillet med omgående virkning – med løn.

På aftenens byrådsmøde i kommunen er der indgået aftale om, at samarbejdet ophører. Ansættelsesforholdet ophører per 31. oktober, skriver kommunen videre.

»Jeg anerkender Anders’ store betydning for forvaltningen i årene, der er gået. På vegne af Aalborg Kommune vil jeg gerne takke ham for hans betydelige indsats og ønske held og lykke fremover,« udtaler Jan Nymark Thaysen, der er rådmand for den ansvarlige forvaltning, By og Land.

Det betyder, at Anders Fokdal, der har været hjemsendt siden december, ikke vender tilbage til jobbet.

Sagen om de ulovlige udbygningsaftaler, og som har kostet både Anders Fokdal og stadsarkitekt Peder Baltzer jobbet, har været en voldsom kritisk sag for Aalborg Kommune siden december 2021, hvor en advokatundersøgelse rettede en sønderlemmende kritik af kommunen.

I undersøgelsen konkluderede advokaterne, at kommunen i 15 ud af 27 undersøgte tilfælde havde en ulovlig praksis med udbygningsaftaler. Og fredag kom yderligere ti kritiske sager frem i lyset.

Samme advokatselskab, Horten, har dog konkluderet, at der ikke er grundlag for at udtale kritik af Anders Fokdal, men kommunen og den nu fyrede direktør er blevet enige om, at »indstille samarbejdet«.

»Jeg er glad for, at advokatundersøgelsen har vist, at der ikke er grundlag for at rette kritik mod mig. Gennem mine mere end 20 år i Aalborg Kommune er jeg stolt af at have haft mulighed for at arbejde sammen med dedikerede og kompetente kolleger i alle forvaltninger – de sidste år i By og Land,« siger Anders Fokdal, og fortsætter:

»Jeg er også stolt af de resultater, vi sammen har skabt og tager det gode samarbejde med videre, nu hvor jeg skal til at fokusere på, hvad fremtiden skal bringe af nye opgaver.«