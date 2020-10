Det radikale folketingsmedlem Katrine Robsøe siger, at hun også er blevet krænket af Morten Østergaard.

'Det er med tårer i øjnene, at jeg desværre føler mig tvunget til at lave dette opslag.

Jeg er en af de tre kvinder, Morten Østergaard i fredags stod frem og indrømmede, at han har krænket,' skriver hun på Facebook.

Det skete, mens hun var studentermedhjælp i partiet i 2015. Hun anmeldte det til ledelsen internt:

'Det var en klage, jeg gav i sommeren 2016 samtidig med den anden klage, som B.T. har omtalt, og som jeg også kender til,' skriver Katrine Robsøe.

Fredag aften kunne B.T. afsløre, at Morten Østergaard under partiets sommerfest i 2016 krænkede en praktikant ved at tage hende på ballerne og hive i hendes bh og trusser gennem kjolen, mens de dansede.

Katrine Robsøe siger, at ledelsen tog hånd om begge klager, der blev behandlet som personalesager, og med den ønskede fortrolighed:

'Mit formål med min henvendelse var aldrig at udstille Morten, men at sikre, at der blev taget hånd om sagen, og det var og er stadig min klare opfattelse, at det blev der, og at Morten ændrede sin adfærd.'

Katrine Robsøe blev valgt til folketinget ved juni 2019, men har en lang historik i partiet. Hun har i et årti været medlem af Radikal Ungdom og siddet i ungdomspartiets forretningsudvalg.

Fra 2015 til 2016 arbejdede hun desuden på Christiansborg som personlig assistent for Andreas Steenberg, der i dag er konstituteret næstformand i partiet.

Katrine Robsøe er valgt til folketingstinget i Østjylland - samme valgkreds som Morten Østergaard.

Opdateres...