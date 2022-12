Lyt til artiklen

Mandag var det klimaministeren, der blev ramt. Nu er det statsministeren.

En falsk profil på Twitter udgiver sig for at være Mette Frederiksen.

Statsministeriet bekræfter, at profilen ikke tilhører statsministeren.

Også Christian Rabjerg Madsen (S) bekræfter på Twitter, at det ikke er Mette Frederiksen.

Profilen blev oprettet i november og har knap 3.000 følgere, herunder en række danske journalister.

Tirsdag skrev personen bag den falske profil:

»Dette er mit første tweet,« på dansk og på engelsk.

Mandag udgav en falsk profil sig for at være klimaminister Lars Aagard og skrev fejlagtigt, at den tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen var død.

Profilen blev dog hurtigt slettet, og ministeriet bekræftede, at der var tale om både en falsk profil og en falsk information.

Det bekræftede også Rasmussen Global, Anders Fogh Rasmussens firma.

Det er endnu ikke bekræftet, hvem der står bag de falske profiler, og hvorvidt der er tale om den samme person.