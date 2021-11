»Der er ikke flere nætter på det her rådhus. Vi skal have en aftale, det skal være i aften, og sådan er det!«

Banen var i den grad kridtet op, da SFs Brian Dybro tirsdag sidst på eftermiddagen ankom til politiske forhandlinger på Odense Rådhus.

Forhandlinger, som har strakt sig over flere dage, og som har varet helt ud til de lange aftentimer.

Det var da også nogle trætte politikere, der mødte op klokken 17 tirsdag for at genoptage de forhandlinger, der først sluttede, da mandag blev til tirsdag.

»Jeg er optimist. Jeg har taget en jakke med og en ren skjorte. Man ved jo aldrig hvad der sker,« siger Søren Windell kort efter han tog turen op til forhandlingerne på rådhuset.

Er det fordi du tror, du skal overnatte her?

»Jeg har ikke taget soveposen med. Jeg regner da med, at vi kan få lukket det her i aften. Det håber jeg på.«

Også Susanne Crawley er klar til at få lukket en aftale. Men hun erkender, at aftalen nok kommer til at være noget af en »kludetæppe«.

Bliver I færdige i aften?

»Det tror jeg lige nu. Jeg har jo oplevet lidt af hvert den sidste uge, men det tror jeg, vi bliver,« siger Susanne Crawley.

Brian Dybro regner også med en aftale tirsdag aften. Og han er lidt mere klar i spyttet.

»Nu må det simpelthen høre op. Det er et cirkus. Nu må det stoppe,« siger han.

Sidst, men ikke mindst, ankom Venstres Christoffer Lilleholt til rådhuset klar til at forhandle med det resterende partier i det nyvalgte byråd.

Får I lavet en aftale i aften?

»Det må aftenen jo vise. Men vi diskuterer og drøfter. Vi er stadig meget kritiske over de to forvaltninger,« siger Christoffer Lilleholt.