Det kan godt være, at Donald Trump ikke længere sidder som amerikansk præsident, men det betyder ikke, at det ikke stadigvæk koger og bobler under den politiske overflade i USA.

Modstanden mod Joe Biden er fortsat stor hos dele af Trumps bagland. Så stor, at mange amerikanere mener, at Biden er del af en særdeles voldsom og mørk konspiration.

Det blev slået fast med syvtommersøm, da PRRI (et amerikansk undersøgelsesinstitut, red.) for nylig foretog en rundspørge blandt 5.625 repræsentativt udvalgte amerikanere, skriver The Times.

Her blev respondenterne stillet flere spørgsmål, blandt andet dette:

»Er du enig i QAnons anklager om, at regeringen, medierne og den finansielle sektor i USA er kontrolleret af en satanistisk gruppe pædofile, som driver en global sexring med børn?«

15 procent af respondenterne svarede ja.

Blandt dem, der svarede ja, var republikanske vælgere i overtal: 23 procent af dem, der stemmer republikansk, svarede ja.

QAnon-teorierne har spillet en fremtrædende rolle i USA de seneste år.

En ud af syv amerikanere tror på QAnon-teorierne. Foto: RICK LOOMIS Vis mere En ud af syv amerikanere tror på QAnon-teorierne. Foto: RICK LOOMIS

Blandt QAnons teorier er, at et sammenrend af Hollywood-skuespillere, demokratiske politikere og medlemmer af regeringen er kannibaler, og at de samarbejdede om at vælte Donald Trump som præsident.

De tror også på ‘stormens dag’, som er en dag, hvor alle de skyldige i den store konspiration vil blive arresteret.

Mange af dem, der stormede Capitol Hill 6. januar, hvor fem mennesker omkom, var tilhængere af QAnons teorier.

I samme undersøgelse blev respondenterne spurgt til, om de mener, det kan blive nødvendigt for amerikanske patrioter at tage voldelige midler i brug for at fjerne de pædofile fra indflydelse og genoprette lov og orden.

Hertil svarede 15 procent også ja.