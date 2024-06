Spørgsmål om sikkerhedspolitik og grøn omstilling har gjort EU-samarbejdet mere populært, mener forsker.

Mens de fleste danskere bakker op om fortsat medlemskab af EU, mener en tredjedel, at samarbejdet er blevet for omfattende.

Det viser en måling, som analyseinstituttet Voxmeter har lavet for Ritzau.

I et spørgsmål bliver respondenterne spurgt til deres holdning til EU-samarbejdet, som det har udviklet sig indtil nu. Her svarer knap 35 procent, at de mener, det er blevet for omfattende.

Ifølge valgforsker Rune Stubager, der er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, er gruppen af skeptikere delt i to.

- Der er en del vælgere, som synes, at EU griber om sig, og at for mange opgaver overlades til EU. Men vi ved også, at en del danskere generelt er skeptiske over for EU-samarbejdet, og for dem har det nok altid været sådan, siger han.

I Voxmeters måling svarer 10 procent, at de mener, at samarbejdet skal være mere omfattende. Cirka 46 procent mener, at det er på et passende niveau.

1000 personer over 18 år har svaret på Voxmeters spørgeskema i perioden mellem 21. maj og 27. maj.

I målingen svarer 77,1 procent, at de bakker op om, at Danmark fortsat skal være medlem af EU. 12,6 procent svarer derimod, at de ikke er tilhængere af et fortsat dansk medlemskab.

Resten svarer, at de ikke ved det.

Tallene i Voxmeters måling ligner dem, som Derek Beach, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, har set i lignende undersøgelser i løbet af de seneste år.

Han peger på, at opbakningen generelt har været på et højt niveau efter briternes udtræden af EU. Men også nogle af tidens centrale politiske emner er med til at øge opbakningen, mener Derek Beach.

- Mange af de ting, som danskerne bekymrer sig om i dag, har en EU-dimension. Det gælder eksempelvis klimaspørgsmål og sikkerhed, siger han.

- Vi er ikke jubeleuropæere. Tværtimod. Men mange synes ikke, at der er et alternativ, og at det er ganske fornuftigt i forhold til at løse nogle af de problemer, lyder det videre.

I Voxmeters måling bliver respondenterne bedt om at pege på de vigtigste politiske emner. Her vælger lidt over 34 procent klima og grøn omstilling, mens 26 procent vælger migration, flygtninge og integration.

Det tredjemest populære emne er sikkerhed og forsvar, som bliver valgt af 23 procent.

Respondenterne har kunnet vælge højst tre emner ud af en liste med 19 konkrete emner.

De danske vælgere skal stemme til europaparlamentsvalget 9. juni.

I de resterende 26 EU-lande går befolkningerne til valgurnerne fra 6. juni til 9. juni.

