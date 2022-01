I cirka to timer og 30 minutter var der fuld gang i debatten mellem de fire kandidater, der stiller op som formand for Dansk Folkeparti.

Men spørger man B.T.s politiske redaktør, Anders Leonhard, så bestod diskussionerne mere af personangreb end af politik.

»Den illustrerer det, vi allerede ved: De her kandidater kan ikke døje hinanden,« siger han efter at have set debatten søndag eftermiddag.

»Det her interne opgør i Dansk Folkeparti er det mest beskidte, vi har set i dansk politik, siden Konservatives nedsmeltning i 90erne. Det er meget tydeligt, at flere af de her kandidater har et had til hinanden.«

Formandskandidaterne Morten Messerschmidt, Merete Dea Larsen, Martin Henriksen og Erik Høgh-Sørensen samt moderator Hans Engell kort før TV-debat om formandsposten i Dansk Folkeparti. Foto: Philip Davali Vis mere Formandskandidaterne Morten Messerschmidt, Merete Dea Larsen, Martin Henriksen og Erik Høgh-Sørensen samt moderator Hans Engell kort før TV-debat om formandsposten i Dansk Folkeparti. Foto: Philip Davali

Det var ifølge B.T.s politiske redaktør særligt én kandidat, der blev forsøgt skubbet direkte ind i det brændende bål, som partiets profiler er i fuld gang med at riste hinanden på. Nemlig Morten Messerschmidt.

Her blev der af Martin Henriksen blandt andet henvist til Meld- og Feld-sagen, hvor Messerschmidt er anklaget for at svindle med EU-midler. Han beskyldte også Messerschmidt for at undergrave formand Kristian Thulesen Dahl og for at sætte sine egne interesser over partiets.

»Martin Henriksen var meget offensiv og angrebslysten over for Morten Messerschmidt,« siger Anders Leonhard og fortsætter:

»Det et åbenlyst, at han skal hente nogle point. Han ved godt, at han er nødt til at udstille Messerschmidts svagheder for at vinde.«

På trods af det ihærdige forsøg under debatten mener Anders Leonhard dog alligevel ikke, at han af den grund står stærkere i kampen om formandskabet. Om Martin Henriksen kan vinde, er tvivlsomt, mener B.T.s politiske redaktør.

I hans øjne var Morten Messerschmidt den klare vinder af søndagens debat. Ikke fordi han sagde eller gjorde noget specielt, men fordi de øvrige kandidater lykkedes så dårligt med deres forsøg på at angribe ham.

»Det lykkedes ikke, fordi det dels var interne ting uden dokumentation, der blev fremlagt. Det var ret let for Messerschmidt at forsvare sig, når ingen af kandidaternes påstande kan dokumenteres.«

Anders Leonhard synes, at det lykkedes Morten Messerschmidt at komme udmærket igennem debatten.

»Det handler for ham om at køre den sikkert hjem, så det var en sejr for ham. Hvis der ikke kommer en skandalesag – eller der sker noget andet vildt – så virker det usandsynligt, at han ikke bliver formand,« afslutter Anders Leonhard.

I debatten deltog også Merete Dea Larsen og Erik Høgh-Rasmussen. Det var Hans Engell, som styrede søndagens debat.