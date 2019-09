Hvis du slår op i en billeddatabase og søger på 'Lars Løkke', vil du blive præsenteret for en række billeder fra Venstre-mandens politiske karriere – på godt og ondt.

Der vil være billeder fra de to gange, hvor han overtog nøglerne til Statsministeriet. Da han havde Barack Obama på besøg. Da han fik sin første ministerpost.

Og så vil der være billeder fra de tabte valg, fra tøj- og bilagsskandalerne og fra landsmødet i 2014, hvor han og Kristian Jensen havde haft et meget omtalt kældermøde.

Men der mangler billeder fra ét kapitel i Løkkes politiske roman.

Det sorteste af dem alle.

Kapitlet, hvor korthuset faldt sammen. Hvor et langt politisk liv fik sin bratte slutning.

Hvor en mand, der aldrig har givet op, gav op.

Sådan lyder konklusionen efter den dramatiske weekend på Comwell Kellers Park, hvor Løkke og store dele af Venstres top var samlet for at afholde et afgørende forretningsudvalgsmøde og hovedbestyrelsesmøde.

På hotellet var der også en stor gruppe af journalister og fotografer, der både fredag og lørdag lod kameralinserne rette mod Venstre-profiler som Kristian Jensen, Jakob Ellemann-Jensen og Claus Hjort Frederiksen.

Men én særlig person var ikke at finde på fotografernes SD-kort, da weekenden var ovre.

Kun én Ekstra Bladet-journalist formåede at tage et billede i dårlig kvalitet af Løkke, der gik og røg en cigaret på en balkon på hotellet.

Fredag valgte Løkke som den eneste af forretningsudvalgets 24 medlemmer at snige sig uden om hovedindgangen for at blive sat af bag ved hotellet og få en Venstre-ansat til at køre bilen om foran hotellet.

Et gammelt billede af Løkke, da han bliver udnævnt til 1. viceborgmester i Græsted-Gilleleje Kommune. Foto: BJARKE ØRSTED Vis mere Et gammelt billede af Løkke, da han bliver udnævnt til 1. viceborgmester i Græsted-Gilleleje Kommune. Foto: BJARKE ØRSTED

Og som B.T. efterfølgende har beskrevet, benyttede Løkke sig af en lignende manøvre lørdag, da han til hovedbestyrelsesmødet bebudede, at han ville trække sig som formand, hvorefter han gik ud af en terrassedør og ind i sin bil, der var blevet kørt om bag hotellet.

Som en sand forsvindingsmester formåede han igen at undgå kamerablitzene, selv om en TV 2-journalist fik en sms inde fra hovedbestyrelsesmødet og pludselig satte i spurt ud mod vejen for at spotte Løkkes bil.

Men pist væk var han.

Og det er der en særlig grund til:

»Det har helt klart været en kommunikationsstrategi at undgå at få taget billeder. Løkke er erfaren, og han ved, at når der er billeder af en begivenhed, så bliver den forstørret,« fortæller Klaus Kjøller, der har skrevet flere bøger om politisk kommunikation.

Han understreger også, at Løkke én gang har oplevet, hvordan særlige billeder igen og igen kan hjemsøge en.

»Dengang der var krise i Venstre i 2014, og han lavede kælderaftalen med Kristian Jensen, kunne han jo se, hvordan de samme billeder bliver brugt igen og igen, hvor de ser utilpasse ud. De er også blevet brugt denne gang,« siger han.

Klaus Kjøller er derfor ikke i tvivl om, at der har været en strategi om at undgå billeder i weekenden.

Billedet af Kristian Jensen og Løkke, der er blevet brugt et utal af gange siden 2014, hvor de to kæmpede et formandsopgør i Odense. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Billedet af Kristian Jensen og Løkke, der er blevet brugt et utal af gange siden 2014, hvor de to kæmpede et formandsopgør i Odense. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»En politiker vil altid undgå at få taget billeder fra dårlige situationer, og jeg er ikke i tvivl om, at han ville være mødt op foran fotograferne med et smil, hvis han havde formået at lave en aftale med forretningsudvalget eller hovedbestyrelsen,« siger Klaus Kjøller.