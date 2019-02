Onsdag vil millioner af amerikanere sidde klistret til skærmen, når Donald Trumps forhenværende advokat og håndlanger Michael Cohen på direkte tv afslører detaljer om sin forhenværende chef.

Efter 16 års nært samarbejde kalder præsidenten i dag sin eksven 'en rotte'.

Og både tv-seere og de senatsmedlemmer, der har fornøjelsen af at 'grille' den 52-årige New York-advokat, gør klogt i at tage alt det, Cohen siger, med et eller måske to gran salt.

Om en måneds tid skal Michael Cohen starte sin afsoning af en tre år lang fængselsstraf. Og hans forbrydelse er således løgn, løgn og så lidt mere løgn.

De var engang så tæt. I dag kalder Donald Trump sit eksadvokat Michael Cohen 'en rotte' (mafia-udtryk for en person, der sladrer til politiet). Michael Cohen kalder til gengæld Trump for 'en uetisk løgner'. Foto: NICHOLAS KAMM - AFP

»Michael Cohen løj først over for Robert Mueller, Michael Cohen løj over for FBI. Og Michael Cohen løj sågar over for sig selv.«

Sådan siger Shepard Smith, der er én af tv-kanalen Fox News' mest populære værter.

I sit faste eftermiddagsprogrem tilføjer Shepard Smith hurtigt:

»Og på den anden side af bordet har vi vores præsident. Og uanset hvilket parti man stemmer på, så er mister Trump jo også kendt for en til tider lemfældig omgang med sandheden. Det er således løgn imod løgn.«

I månedsvis har Michael Cohen samarbejdet med Robert Mueller, advokaten og den tidligere FBI-chef, der i snart to år har ledet den officielle undersøgelse af potentielt ulovlige forbindelser imellem Donald Trumps valgkampagne i 2016 og den russiske regering.

Sideløbende har retsudvalget i Repræsentanternes Hus (halvdelen af den amerikanske kongres) også undersøgt sagen. Og derfor har du nu også indkaldt Michael Cohen som vidne.

Og den 52-årige advokat ved angiveligt, hvad han taler om.

Siden 2006 har Michael Cohen nemlig arbejdet tæt sammen med forretningsmanden og privatpersonen Donald Trump.

Ifølge Michael Cohen var det Donald Trump, der gav ham (Cohen) ordre til at bestikke de to påståede Trump-elskerinder Stormy Daniels og Karen McDougal. Foto: ETHAN MILLER, DIMITRIOS KAMBOURI - Ritzau

Cohen har fortalt, at det var Trump, der gav ham ordre til at betale flere påståede elskerinder (bl.a. pornostjernen Stormy Daniels) for deres tavshed.

Michael Cohen har også fortalt, at Donald Trump brugte sin nye politiske karriere til sideløbende at score kassen i sin ejendomsbutik.

Ifølge Cohen forhandlede han på Trumps vegne om et spritnyt 'Trump-Tower' i Moskva, mens præsidentkampagnen rasede. Cohen påstår sågar, at Vladimir Putin blev tilbudt en luksuslejlighed i selvsamme Trump-tårn, hvis han til gengæld hjalp Trump til sejr.

Men ... og det er et stort 'men'.

Det er ikke alle, der er lige vilde med Donald Trump. Her ses en mindre anti-Trump-demonstration i New York. Foto: STEPHANIE KEITH - AFP

»Mange Trump-modstandere ser Michael Cohens vidneudsagn som en mulighed for at vælte Trump. Men i årtier har Michael Cohen været kendt som en skruppelløs småforbryder, der vil gøre hvad som helst for penge.«

Sådan siger Rachel Maddow, der arbejder for MSNBC, et tv-seskab, der modsat Fox News sjældent støtter Donald Trump.

I USA's p.t. mest populære politiske aftenshow, 'RMS', fortsætter værten:

»Vi må jo ikke glemme, at Michael Cohen før har forsvaret og rost Donald Trump som 'den mest troværdige person i USA'. Og Cohen begyndte først at samarbejde med Robert Mueller, da det blev bevist, at han havde løjet over for FBI, og da han blev truet med fængsel.«

Michael Cohen, Donald Trumps eksadvokat. Foto: Brendan McDermid - Reuters

I forbindelse med den offentlige afhøring må de fremmødte politikere kun stille spørgsmål, der ikke drejer sig om den igangværende ruslands-undersøgelse. Men alligevel har Michael Cohen via sin advokat lovet 'chokerende afsløringer'. Kun fremtiden vil så afsløre, hvorvidt disse 'afsløringer' så er sande eller opdigtede..