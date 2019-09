Når man lørdag morgen kom gående gennem Kildeparken i Aalborg for at deltage i Socialdemokratiets kongres, blev man mødt af et specielt syn.

Den ballon, som Radio24syv i sidste uge havde sat op på Kongens Nytorv i København, og som skal forestille den omdiskuterede stabschef Martin Rossen, stod nu få meter fra Aalborg Kongres & Kultur Center.

Og mens B.T.s politiske reporter stod og iagttog ballonen, kom en gruppe deltagere til kongressen gående og stoppede op.

»Jeg håber kraftedeme ikke, at den der ballon skal tage fokus fra alt det andet,« udbrød en af dem.

Og heldigvis for ham.

For når man først kom indenfor i kongrescentret, handlede det hos socialdemokraterne ikke om Martin Rossens rolle, lempelser af udlændingepolitikken eller andre af de sager, der kunne være negative for partiet.

Nej, der var store smil og høj latter i foyeren, mens de mange delegerede ventede på at komme ind i selve salen, hvor dagens taler skulle holdes.

Dér kom de ind klokken 12, og kort efter trådte Mette Frederiksen op på talerstolen.

Og så blev der klappet. Og klappet. Og klappet lidt mere. I omtrent to og et halvt minut stod statsministeren tavs og overvældet og lod sig hylde.

Men så var det også tid til at snakke alvor og se fremad.

Der blev både talt om klima- og udlændingepolitik, men dagens helt store emne handlede alligevel om én bestemt mand, der sad på forreste række.

Arne. Den 59-årige bryggeriarbejder Arne Juhl.

Arne hyldes under Socialdemokratiets kongres i Aalborg Kongres & Kultur Center lørdag 14. september 2019. Foto: Henning Bagger Vis mere Arne hyldes under Socialdemokratiets kongres i Aalborg Kongres & Kultur Center lørdag 14. september 2019. Foto: Henning Bagger

Det er nemlig, ifølge Mette Frederiksen, Arnes tur nu.

»Vi gik til valg på at indføre en ny ret til tidlig pension for dem, der er nedslidte. Og ja. Nu er det Arnes tur,« sagde hun til stor begejstring for de mange delegerede.

Hvordan det helt præcist skal blive Arnes tur, skulle den 59-årige mand dog vente på at få svar på:

»Jeg vil ikke påstå, at det er let. For når vi ikke vil lave endnu en social ydelse, som kræver visitation og udredning, så tager det tid at lave den rigtige model,« sagde hun.

Det var ellers en skuffet Arne Juhl, som B.T. fangede den 26. juni i år, efter Mette Frederiksen og resten af støttepartierne kom ud fra regeringsforhandlingerne og præsenterede det såkaldte 'forståelsespapir'.

Socialdemokratiets store valgløfte om tidlig tilbagetrækning for de nedslidte glimrede ved sit fravær.

»Jeg er skuffet, men der skal jo være et flertal bag for at få et forslag igennem, og det var der ikke,« sagde manden, der havde lagt ansigt til hele kampagnen om tidlig tilbagetrækning.

Og det var måske også derfor, Mette Frederiksen netop valgte at bruge så meget tid af sin tale på at hylde Arne.

Han blev i hvert fald modtaget af en klapsalve fra salen, der nærmest tangerede den, Mette Frederiksen fik.

Men der ét problem. De Radikale har ikke i sinde at stemme for en tidligere tilbagetrækning, så statsministeren skal en tur ind i fjendens land.

Nærmere bestemt Dansk Folkepartis land.

»Kristian, jeg regner med dig,« sagde statsministeren som det sidste, før hun begyndte at tale om klimapolitik og grøn omstilling.