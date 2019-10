»Responsen har været overvældende. Jeg har aldrig set noget lignende før. Interessen slår mig virkelig, og det er rigtig fedt.«

Ordene kommer fra folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti Mona Juul. For lidt over en uge siden, gjorde hun noget, man sjældent ser en Christiansborg-politiker gøre frivilligt.

Hun delte sin seneste lønseddel - som du kan nærstudere nedenfor, hvis du klikker på billedet - på det sociale medie LinkedIn.

Og på blot ti dage er hendes opslag nået ud til næsten en million mennesker. Og reaktionerne har været mange og forskellige. Og holdningerne delte.

Her folketingspolitiker Mona Juuls seneste lønseddel. Her fremgår det, at hun har omtrent 33.600 kroner udbetalt. Vis mere Her folketingspolitiker Mona Juuls seneste lønseddel. Her fremgår det, at hun har omtrent 33.600 kroner udbetalt.

Mange stiller helt praktiske spørgsmål. Andre hylder hende for at bidrage til transparensen.

Og så er der dem, der har en holdning til selve lønniveauet. Mona Juul får en bruttoløn på 56.741 kroner - inklusive skattefri tillæg.

»Nogle mener, jeg får for meget i løn. Andre mener, jeg får for lidt. Der var en, der skrev til mig, at jeg skulle skamme mig over at klynke over min løn,« fortæller hun og fortsætter:

»Men det er slet ikke det, det handler om. Jeg klager ikke over min løn. Det er ikke min mission. Det handler om transparens, og det er fint, at folk interesserer sig for det. Det er dem, der betaler vores løn.«

Mona Juul blev ved det seneste folketingsvalg valgt ind for De Konservative i Østjyllands Storkreds. Vis mere Mona Juul blev ved det seneste folketingsvalg valgt ind for De Konservative i Østjyllands Storkreds.

Oplysningerne om politikeres løn ligger faktisk allerede tilgængelige på Folketingets hjemmeside.

Mona Juul oplever dog, at det er de færreste, der går ind og tjekker. Derfor besluttede hun - efter at være blevet spurgt til sin løn mange gange - at gøre informationen mere konkret og personlig.

Men der er også en anden - og måske endnu større - mening med at dele sin lønseddel, fortæller folketingspolitikeren:

»Der er meget langt til Christiansborg af og til. En af grundene til, at jeg er gået ind i politik, er at sikre nærvær og øjenhøjde,« siger hun og fortsætter:

»Det er vigtigt for mig at vise, at det hele ikke er poleret og fortælle om andet end politiske budskaber, fordi der er så megen politikerlede, og fordi så få er medlem af et parti.«

Derfor er det heller ikke første gang, hun tager sit netværk på de sociale med ind på Borgen - i hvert fald metaforisk.

Hun har tidligere delt anekdoter om etiketteregler og andre praktiske ting, der foregår bag Christiansborgs mure.

»I bund og grund handler det om demokratiet. Vi har et fint system, som vi skal passe på, og det kræver, at folk har lysten og modet til at bidrage.«