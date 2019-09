Æblet falder ikke langt fra stammen.

Det er ikke altid, at det ordsprog er rammende, men på mange måder er det lige præcis fortællingen om Jakob Ellemann-Jensen og farmand Uffe Ellemann-Jensen.

Begge æbler er i hvert fald langt fra røde, har masser af saft og kraft, og så smager de sommetider lidt surt.

Far og søn kan nemlig begge bide fra sig og skrue bissen på, men ofte ligger de hårde budskaber også gemt mellem linjerne.

Og lige præcis det var tilfældet lørdag formiddag, da Jakob Ellemann-Jensen rejste sig fra sin stol i MCH Herning Kongrescenter, travede op på scenen og stillede sig foran talerstolen.

Herefter fulgte en tale, der sædvanen tro indebar sin del af udtrådte floskler, men den gamle soldat havde også kampuniformen på indenunder sit fine jakkesæt.

Og det føltes næsten, som om Jakob Ellemann-Jensen flåede sin habit op og fandt sit dødbringende våben frem, da han fra scenen fremførte:

»Først og fremmest kræver det, at fløjkrigene er forbi, og for at sige det uden omsvøb, så er jeg dødtræt af fløjkrig, og jeg er dødtræt af fløjkrigere.«

Sætningen blev fremført med en mere bestemt tone end resten af talen, og formanden lagde da også et særligt tryk på ‘dødtræt’.

Jakob Ellemann-Jensen forsøgte at fortsætte sætningen efter ‘fløjkrigere’, men det tillod salen ikke.

De cirka 850 delegerede var nemlig så tilfredse med det budskab, at de ‘tog ordet’ med en lang klapsalve.

»Godt at høre,« kvitterede Ellemann med sit karakteristiske smil, men inde bag den fine grimasse vidste han udmærket, at stikpillen var sendt afsted.

En markant en af slagsen.

Fløjkrigen har nemlig især hersket i Venstres folketingsgruppe, hvor Lars Løkkes Ramussens og Kristian Jensens støtter har bekriget hinanden.

Og der er ikke tale om én eller to på hver fløj.

Nej, så når Jakob Ellemann-Jensen med kontant tone gør klart, at han er ‘dødtræt af fløjkrigere’, så siger han med andre ord:

»Jeg er dødtræt af, hvordan flere af mine kollegaer på borgen har opført sig i årevis.«

I kongrescentrets store sal havde B.T.s politiske reporter et godt udsyn til to folketingsmedlemmer, og det var da også interessant, at de hver især fandt deres mobil frem og forfattede en sms i sekunderne efter formandens klare besked til fløjkrigerne.

Hvad beskederne handlede om, er ikke til at vide, men timingen var slående.

Og det er også det interessante spørgsmål, vi skal have besvaret nu: Hvordan kommer fløjkrigerne så til at tage imod den besked?

Det er nemlig ikke nogen hemmelighed, at selv Jensens og Løkkes støtter har været træt af den årelange krig, så mon ikke de fra nu af tilbyder deres fulde støtte til Jakob Ellemann-Jensen, som han også få sekunder efter bad om at få i sin tale.

Hermed havde den nye formand altså gjort klart, at det er ham, der bestemmer, og at kulturen skal ændres.

Men der blev ikke kun lagt op til ændringer i Venstres folketingsgruppe.

Senere i talen inviterede han nemlig Søren Pape Poulsen, Kristian Thulesen Dahl, Alex Vanopslagh og Pernille Vermund på kaffe.

Og her er Pernille Vermund interessant.

Under valgkampen gjorde Lars Løkke nemlig klart, at man ikke agtede at samarbejde med Nye Borgerlige på grund af partiets ultimative krav.

Men ny formand, nye tider, og Jakob Ellemann-Jensen gjorde klart, at han ikke accepterer de ultimative krav, men at man sammen kan forfølge drømmen om en borgerlig regering.

En ny opposition er født.