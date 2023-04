Venstre har lovet minkavlerne »et værdigt punktum« i minksagen, men siden har en række embedsmænd fået fjernet de advarsler, som de fik for deres rolle i minkskandalen.

Senest en embedsmand i Fødevareministeriet.

Er det et værdigt punktum i minksagen?

Det svarede fødevareminister Jacob Jensen (V) ikke direkte på, da B.T. fredag spurgte ham til et pressemøde om erstatning til minkavlerne.

»I forhold til personalesager har jeg overhovedet ikke nogen kommentarer.«

Du siger selv det handler om at få sat et værdigt punktum for minkavlerne. Minkavlerne har kunnet se en række sanktioner blive trukket tilbage. Er det et problem for minkavlernes retsfølelse i den her sag?

»Det er jo minkavlerne, der skal vurdere, hvordan deres retsfølelse er.«

Hvad synes du?

»Jeg er politiker, og jeg ønsker, at minkavlerne får den erstatning, som de er berettiget til. Det synes jeg er rimeligt. Det er et retssamfund værdigt. Og det skal gå hurtigere end det, der var lagt op til. Det var ikke rimeligt, at man skulle vente helt op til syv år på at få sin erstatning og dermed afsluttet en sag, som har fyldt,« siger Jacob Jensen.

Nu er det jo dig selv og Venstre, der har sagt, hvor vigtigt det er at sætte et værdigt punktum. Samtidig ser vi endnu en embedsmænd få trukket sin advarsel tilbage. Er det her et værdigt punktum, du står og præsenterer, med det in mente?

»Som sagt, jeg vil ikke forholde mig til personalesager. Det bliver håndteret i det regi, det skal håndteres i. Og det er ikke et politisk spørgsmål fra min side,« siger Jacob Jensen, der understreger, at hans rolle er at sørge for erstatningsplanen, som han præsenterede fredag.

Minkavlerne har i løbet af foråret kunnet se til, mens departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen, departementschef i Justitsministeriet Johan Legarth og afdelingschef Anne-Mette Lyhne har fået fjernet deres advarsler.

Det skete, efter Rigspolitichef Thorkild Fogde slap for al kritik efter et tjenesteligt forhør.

Hvor blev ansvaret af? De fjernede advarsler begyndte efter den tidligere højesteretspræsident Thomas Rørdam konklusioner, da han foretog em tjenstlig undersøgelse af Rigspolitichef Thorkild Fogdes rolle i Minksagen. Her nåede han frem til, at Mette Frederiksen (S) på et pressemøde 4. november 2020 ikke gav en instruks om, at alle mink skulle aflives. Og det har altså givet anledning til,at flere har fået trukket deres advarsler tilbage. En række eksperter har siden kritiseret, at Rørdams konklusion skulle føre til en total fjernelse af advarslen til Barbara Bertelsen. Til B.T. undrer flere eksperter sig blandt andet over særligt én sætning i frifindelsen af Bertelsen, som de ikke kan få til at give mening.

I denne uge kunne avlerne så læse, at endnu en embedsmand, kontorchef Paolo Drostby, har fået trukket sin advarsel tilbage.

Det til trods for, at Minkkommissionen har udtalt stærk kritik af de pågældende embedsmænds ageren.

De resterende embedsmænd får deres sager behandlet i henholdsvis Rigspolitiet og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, og det er altså ikke klart, hvorvidt samtlige embedsmænd i sagen reelt kan slippe for sanktioner.

