B.T. har været med bag kulissen og fulgt med på sidelinjen i en dag af udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) travle valgkamp.

Den 46-årige politiker med mellemnavnet Beinov har været medlem af Folketinget siden 2001, hvor hun blev valgt for Venstre i Skivekredsen.

Det er derfor en yderst erfaren kvinde, som B.T. lørdag har fået lov at hægte sig på i slutfasen af valgkampen, hvor der kun er et par dage tilbage, før danskerne skal sætte deres kryds.

Alle meningsmålingerne har hidtil vist, at rød blok og Socialdemokratiet går med sejren 5. juni, men intet er som bekendt afgjort, før den fede dame har sunget.

Se billederne fra dagen med Inger Støjberg herunder:

Klokken 7.25

Inger Støjberg begynder morgenen med at spise morgenmad med sin rådgiver Mark Thorsen.

Da valgkampen blev udskrevet, valgte hun at leje sig ind i en stor lejlighed i centrum af Viborg, hvor hun siden har haft base sammen med rådgiveren.

Det fik stor opmærksomhed i medierne, da Inger Støjberg for et par år siden udtalte, at hun altid spiser lyst brød med lys pålægschokolade til morgenmad og drikker mindst tre liter Coca-Cola om dagen.

Som man kan se på billedet, står der da også en Coca-Cola Zero foran udlændinge- og integrationsministeren, selv om klokken ikke engang er halv otte.

Klokken 8.43

Inger Støjberg er netop ankommet til gågaden i Skive, hvor hun skal tale med vælgere.

Byen er dog endnu ikke vågnet op og er således gabende tom, hvilket ministeren fotograferer og efterfølgende deler på sin Instagram-profil.

Klokken 10.40

Inger Støjberg taler med forbipasserende i Skive, mens byens ældre borgere følger intenst med fra bænken.

Klokken 11.39

Inger Støjberg, der tidligere er blevet kaldt 'cola-ministeren', får sig en ordentlig slurk af læskedrikken, da hun og rådgiver Mark Thorsen sidder i ministerbilen på vej tilbage til Viborg.

Normalt drikker hun omkring to-tre liter cola om dagen, men under valgkampen bliver det nok til lidt mere, indrømmer hun.

Frokost

En travl valgkamp betyder, at der er endnu mindre tid til at fokusere på kosten, og derfor består Inger Støjbergs frokost som så mange gange tidligere af noget hurtigt og let.

Denne dag bliver det til nogle pizzasnegle, som hendes søster har bagt.

Klokken 12.46

Inger Støjberg er tilbage i Viborg, hvor hun uddeler iPhone-covers med dannebrogsflag og sit eget navn på.

På billedet står Støjberg sammen med Ingrid Bak, en KD'er, som hun har kendt i mere end 20 år.

Klokken 13.10

Inger Støjberg er tilbage i lejligheden og tømmer opvaskemaskinen iført sutsko.

Klokken 14.45

Ministerbilen med Inger Støjberg i er på vej til Vejle, hvor hun skal deltage i et debatarrangement med Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti.

I bilen, som man kan se i sidespejlet, sidder Inger Støjbergs sikkerhedsvagter, som altid følger med hende.

Klokken 15.28

Inger Støjberg og Kristian Thulesen Dahl (DF) joker og smalltalker, to minutter før debatarrangementet på Jerlev Kro begynder.

Klokken 16.59

Kort før klokken 17 er temperaturen i den propfulde Jerlev Kro i top, og det samme er publikums spørgelyst.

Klokken 17.34

Kristian Thulesen Dahl får en krammer, da Inger Støjberg siger tak for debatten.

Klokken 18.28

Inger Støjberg har endnu en gang taget plads i ministerbilen for at sætte kursen mod Viborg.

Bilturen bruges blandt andet til at tjekke reaktionerne på det netop overståede debatmøde, der blev transmitteret på TV 2 News.

Klokken 20.06

Inger Støjberg er tilbage i Viborg, hvor hun er inviteret på fadøl og Champions League-finale på restaurant og værtshus Latinerly.

Klokken 20.25

Inger Støjberg har trukket sig væk fra fodboldfesten på Latinerly i 10 minutter for at få lidt aftensmad i maven.

Heller ikke til dette måltid er det kostpyramidens nederste lag, der fylder ministerens tallerken. I stedet er det en saftig burger med tilhørende pommes frites, som hun får spist halvdelen af, inden hun vender tilbage til sine gæster.

Klokken 21.01

Inger Støjberg ser Champions League-finalen.

Hun holder med Tottenham på grund af Christian Eriksen, men efter blot 25 sekunder får Liverpool straffespark og bringer sig foran 1-0 til tydelig ærgrelse for Inger Støjberg.

Klokken 23.21

Champions League-finalen er slut, men ifølge Inger Støjbergs app på telefonen har hun endnu ikke gået de 10.000 skridt, hun har lovet sig selv at gå hver dag.

Derfor beslutter hun, at hun, en del af kampagneteamet samt to livvagter skal ud at gå en tur rundt om Søndersø. Det er bestemt ikke alle, som synes, det er en god idé, men det er chefen, der bestemmer, så turen bliver gået.

Klokken 00.25

Inger Støjberg er tilbage i lejligheden i Viborg, hvor morgendagens nyheder i sædvanlig stil bliver skyllet ned med en Coca-Cola.

Derudover bliver vækkeuret sat til klokken 06.00, da dagens første opgave i form af et interview på TV 2 News finder sted allerede klokken 07.00.