Lars Løkke Rasmussens exit fra dansk politik var langt fra så glorværdigt, som hans lange politiske karriere.

I går sneg han sig ud ad bagdøren på hotel Comwell i Vejle. Tvunget ud af sine partifæller, som ikke ønskede ham ved roret længere.

Sat over for Kristian Jensens ultimatum om enten at trække sig i fællesskab eller mødes i et kampvalg rakte Lars Løkke Rasmussens berømte overlevelsesinstinkt ikke.

Et tweet blev Lars Løkkes afsked som formand for Venstre, mens Kristian Jensen stillede sig op og grådkvalt fortalte om sin beslutning foran Comwell. I tårer.

Kristian Jensen og Lars Løkke Rasmussens pressemøde efter, at de havde delt magten i en kælder under Odense Congress Center i 2014. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Kristian Jensen og Lars Løkke Rasmussens pressemøde efter, at de havde delt magten i en kælder under Odense Congress Center i 2014. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Jeg har igennem længere tid og med stadig mere alvor lyttet til vores bagland, som ønskede et nyt formandskab. Jeg ønsker ikke, at min person skal stå i vejen for fremgang i Venstre,« lød det blandt andet fra Kristian Jensen.

Ifølge Claus Bendsen, der er rådgiver og partner i kommunikationsbureauet Friday, kunne Lars Løkke Rasmussens afsked bestemt have været mere elegant.

»Løkke har altid været god til at tage mikrofonen og tale til dig og mig, men nu når vi alle sammen sidder og venter på en forklaring af det kæmpede opgør, vælger han at stikke af ud ad bagdøren. Vi havde forventet noget andet. At han ikke har lyst at tale om det, sender et signal om, at han - som det magtmenneske, han er - har tabt.«

Selvom Løkkes exit ifølge Claus Bendsen blev lidt mudret, kan ingen tage hans politiske meritter fra ham:

Han blev første gang medlem af Folketinget i 1994, næstformand i Venstre i 1998, og i 2001 fik han sin første ministerpost som indenrigs- og sundhedsminister under Anders Fogh Rasmussens regering.

Kristian Jensen var tydeligt berørt, da han valgte at trække sig som næstformand i går. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kristian Jensen var tydeligt berørt, da han valgte at trække sig som næstformand i går. Foto: Mads Claus Rasmussen

Her stod han blandt andet bag den store strukturreform, som skabte de kommuner, vi har i dag. Siden blev han finansminister, og han kronede sin lange politiske karriere ved at blive statsminister ad to omgange i 2009 og 2015.

Også Kristian Jensen har en lang politisk karriere bag sig, og han har haft flere ministertitler blandt andet udenrigs- og finansminister. Men drømmetitlen nåede han aldrig at få: Statsministerposten. Den kræver, at man også er formand for Venstre.

Formandsposten var han ellers blevet stillet i udsigt, da Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen delte magten i en kælder under Odense Congress Center i 2014. Ramt af bilagssager og underbukser købt på Venstres regning krævede baglandet Lars Løkke Rasmussens afgang på et hovedbestyrelsesmøde.

Men i 11. time hev han Søren Gade op af hatten som sin efterfølger. Presset af den nye, populære udfordrer lod Kristian Jensen Lars Løkke Rasmussen fortsætte som formand. Men angiveligt med en aftale om, at Kristian Jensen skulle efterfølge ham som formand. Og at deres magt skulle deles ligeligt.

Men i praksis samarbejdede de ikke.

»Jeg tror, at mange udefra har bygget den myte op, at så havde vi en eller anden form for delt ledelse. Det har vi aldrig haft, og det har vi fortsat ikke,« har Lars Løkke Rasmussen sagt til Avisen Danmark for et par uger siden.

Og så sent som i går fortalte Kristian Jensen til TV Midtvest, at han ikke blev inddraget i vigtige beslutninger.

Eksempelvis kendte han intet til Lars Løkke Rasmussens beslutning om at gå til valg på en SV-regering midt i valgkampen. Heller ikke beslutningen om at tage Liberal Alliance og De Konservative med i regering i 2016 blev han ifølge eget udsagn inddraget i.

I 2014 fik Lars Løkke Rasmussen sin vilje ved at bringe Søren Gade i spil som udfordrer til Kristian Jensen. I mødelokalerne på Comwell i går bragte Kristian Jensen sig selv på banen som udfordrer til Lars Løkke Rasmussen. Rollerne var byttet om. I 2014 vandt Lars Løkke Rasmussen. I går tabte de begge.