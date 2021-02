Mere end 10.000 danskere har meldt sig ind i Lars Løkke Rasmussens nye politiske netværk.

Nu afslører en af Danmarks rigeste, at han er én af dem.

Det drejer sig om Niels Aage Kjær, som er blevet milliardær at have ejet og stået i spidsen for den store ventilproducent AVK i 50 år.

Til Finans fortæller den succesrige erhvervsleder, hvorfor han har meldt sig under Løkkes faner.

»Tidligere var vi i Danmark gode til at lave politik på midten. Derfor har jeg utroligt meget sympati for det projekt, Lars Løkke Rasmussen har begyndt. Det er virkelig en interessant tankegang at stoppe blokpolitikken og holde yderfløjene uden for indflydelse,« siger Niels Aage Kjær til Finans.

Han er ikke den eneste kendte erhvervsmand, som har sluttet sig til Løkkes nye projekt.

Også den tidligere topchef i Novo Nordisk, Lars Rebien Sørensen, er medlem – og flere andre prominente erhvervsfolk som eksempelvis iværksætter Martin Thorborg har rost visionerne bag netværket.

Niels Aage Kjær meldte sig ind i netværket kort efter, at Lars Løkke Rasmussen lancerede det 8. januar.

Endnu en dansk rigmand har meldt sig ind i Lars Løkke Rasmussens netværk. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix Vis mere Endnu en dansk rigmand har meldt sig ind i Lars Løkke Rasmussens netværk. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Som øverste chef for AVK har han 4.500 ansatte under sig i ventilvirksomheden i den østjyske by Galten, der har en omsætning på seks milliarder kroner.

Niels Aage Kjær har en formue på 5,4 milliarder kroner og er vurderes at være Danmarks 25. rigeste person.

For nylig viste en måling, som YouGov foretog for B.T., at hver femte dansker overvejer at stemme på Lars Løkke Rasmussen, hvis det politiske netværk udvikler sig til at blive et opstillingsberettiget parti.

Fire procent af de adspurgte angav, at de i så fald helt sikkert vil sætte krydset ud for Løkke ved det kommende valg.

Niels Aage Kjær fortæller til Finans, at han vil lade det være op til Lars Løkke Rasmussen at vurdere, om netværket skal blive til et politisk parti eller ej.