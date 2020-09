Der blev skrevet et stykke dansk historie tirsdag eftermiddag.

Det hele skete i en baggård i det indre København. Her stod justitsminister Nick Hækkerup sammen med en række retsordførere og fremlagde det, der indleder en ny epoke herhjemme.

Et flertal i Folketinget er enige om en ny lov på voldtægtsområdet, hvor samtykke er centralt.

Eller som Nick Hækkerup sagde:

»Vi går fra et system, hvor der skulle være tvang og vold, for at det var voldtægt, til at der skal være samtykke. Det vil sige, at det er voldtægt, hvis man ikke er enig om det. Grundlæggende er der selvfølgelig nuancer. Det er et kæmpe skridt for ligestillingen og for ligeværd.«

Den nuværende lovgivning på området lyder sådan, at en voldtægt er defineret ved, at der er brugt vold eller trusler om vold.

I fremtiden skal en voldtægt i stedet defineres ved, om de deltagende parter har samtykket.

Det kan ifølge lovforslaget ske ved eksempelvis 'kys' eller 'nydende lyde'. Helt konkret skrives det i forslaget:

Justitsminister Nick Hækkerup (S) under præsentationen af ny aftale om samtykkelov i Justitsministeriets gård tirsdag den 1. september 2020. Foto: Emil Helms Vis mere Justitsminister Nick Hækkerup (S) under præsentationen af ny aftale om samtykkelov i Justitsministeriets gård tirsdag den 1. september 2020. Foto: Emil Helms

'Handlinger, der kan være udtryk for et samtykke til samleje, vil for eksempel kunne være kys, berøringer, nydende lyde eller relevante bevægelser, for eksempel at man vender sig mod den anden person, selv hjælper til med at tage sit undertøj af, udfører samlejebevægelser eller lignende.'

Under pressemødet forsøgte flere journalister at få justitsministeren og de andre politikere til at give eksempler på, hvordan en 'samtykkende sexlyd' kan lyde.

Det var der ingen af de tilstedeværende, som ønskede at give bud på.

»Det vil afhænge af de enkelte personer, hvordan deres lyde lyder. Og du får ikke mig til at komme med bud på de lyde,« sagde Enhedslistens Rosa Lund.

Justitsminister Nick Hækkerup (S), Jeppe Bruus (S) Rosa Lund (EL), Karina Lorentzen (SF) og Kristian Hegaard (RV) præsenterer ny aftale om samtykkelov i Justitsministeriets gård tirsdag den 1. september 2020. Foto: Emil Helms Vis mere Justitsminister Nick Hækkerup (S), Jeppe Bruus (S) Rosa Lund (EL), Karina Lorentzen (SF) og Kristian Hegaard (RV) præsenterer ny aftale om samtykkelov i Justitsministeriets gård tirsdag den 1. september 2020. Foto: Emil Helms

Hos De Radikale var tonen anderledes hård over for spørgsmålet om lydende:

»Det er at latterliggøre det, at man vil have bud på, hvordan en samtykkende lyd lyder,« siger De Radikales Kristian Hegaard.

Hele processen med at få ændret den nuværende voldtægtslovgivning blev for alvor indledt af den tidligere konservative justitsminister Søren Pape Poulsen.

Han satte arbejdet i gang, efter B.T. i en artikelserier på mere end 60 artikler i sommeren 2018 satte fokus på de mange problematikker, der findes på området. Ikke mindst spørgsmålet om samtykke.

En af de mange, der dengang stod frem i B.T. og fortalte sin historie, var 21-årige Emilie Riddersholm.

»Det er en rigtig dejlig nyhed,« siger hun om den nye lovgivning.

Emilie Riddersholm var 17 år gammel, da hun til en fest i en lejlighed vågnede midt i, at en mand begik et overgreb mod hende.

Hun havde en klar oplevelse af at være blevet voldtaget og meldte det til politiet.

Emilie Riddersholm. Foto: Bo Amstrup Vis mere Emilie Riddersholm. Foto: Bo Amstrup

I byretten blev manden, der forgreb sig på hende, dømt for voldtægt, men landsretten frifandt ham.

En dom, der kunne have haft et andet udfald, hvis lovgivningen baserede sig på samtykke. Og Emilie Riddersholm har derfor også sammen med andre ofre brugt to år på at prøve at få politikerne til at indse, at den nuværende lovgivning er mangelfuld.

»Det er det, vi har kæmpet for så længe, siden jeg og andre stillede os frem og fortalte vores historier, og det har ikke altid været nemt, men hvis lovgivningen bliver en realitet, har det været hele kampen værd,« siger hun til B.T.

»Jeg håber, de får lavet en lov, så andre, der går til domstolene efter at have været udsat for et overgreb, ikke skal det samme igennem som jeg selv og andre var,« siger Emilie Riddersholm.

Emilie Riddersholm blev voldtaget til en fest, nu glæder hun sig over en ny lovgivning om samtykke. Foto: Bo Amstrup Vis mere Emilie Riddersholm blev voldtaget til en fest, nu glæder hun sig over en ny lovgivning om samtykke. Foto: Bo Amstrup

Det nye lovforslag er endnu ikke vedtaget endegyldigt.

Først skal det i høring i Folketinget. Men der er allerede et flertal bag, så det handler mere om, hvorvidt andre partier ønsker at tilslutte sig.

Justitsminister Nick Hækkerup håber da også på, at processen nu går hurtigt.

»Nu skal forslaget i høring, men vi håber, vi kan få det gennemført inden december, så det kan træde i kraft 1. januar,« sagde justitsministeren ved pressemødet.

Kristian Hegaard var sammen med flere af sine kollegaer meget begejstret.

»Vi skriver dansk retshistorie i dag. Det kunne ikke lade sig gøre uden de mange ofre, der har stået frem de seneste mange år. De har delt deres traumatiserende oplevelse, og det har sat skub bag, at det her er lykkedes i dag,« sagde han.