Ifølge reglerne skal regeringens skatteyderbetalte embedsmænd være partipolitisk neutrale.

Alligevel siger halvdelen af embedsmændene i en ny rapport, at der i de senere år er kommet et stadig større pres på dem fra politikerne.

Men Mette Frederiksen afviser blankt, at den udvikling har noget med hende at gøre.

»Nej, det mener jeg ikke,« svarer hun, da B.T. spørger hende om det på baggrund af rapporten fra det såkaldte Dybvad-udvalg, der netop er udkommet.

Hver sjette embedsmand siger direkte, at de oplever, at der foregår partipolitisk bistand eller rådgivning i embedsværket.

Men selvom udviklingen er sket, mens Mette Frederiksen har været statsminister, mener hun altså ikke selv, at det er blevet sværere for embedsmænd at være politisk neutrale under hendes ledelse.

Mette Frederiksen, rapporten konkluderer, at embedsmænd er udsat for et ret massivt pres fra politikere som for eksempel dig. Er det svært at være politisk neutral embedsmand for dig?

»Nej, og jeg vil sige, at mit indtryk er helt klart, at vi har et utrolig dygtigt embedsværk, og at det er et politisk neutralt embedsværk.«

Nej, det handler ikke om et dygtigt embedsværk. Det handler om, hvorvidt man kan agere politisk neutralt som embedsmand, når man for eksempel arbejder for dig. Det var også noget af det, der kom frem i Minkkommissionens rapport: At det var et rum, hvor det var svært at agere politisk neutralt. Du har været statsminister længe efterhånden. Der er ikke noget som helst af den her udvikling, der skyldes dit arbejde?

»Jeg kan ikke genkende, at vi ikke har et dygtigt embedsværk.«

Mette Frederiksen, jeg spørger ikke, om embedsværket er dygtigt eller ej. Jeg spørger, om det er svært at være politisk neutral embedsmand i den måde, du leder regeringen på?

»Nej, og jeg kan heller ikke genkende billedet af, at embedsværket i Danmark ikke er politisk neutralt.«

Mette Frederiksen kigger derefter væk og spørger, om der er andre, der vil stille spørgsmål.