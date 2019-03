For at forhindre hvidvask får Finanstilsynet mulighed for at indsætte en sagkyndig person i bankerne.

Finanstilsynet får som led i kampen mod hvidvask mulighed at indsætte en sagkyndig person i en bank, hvor der er risiko for at foregå kriminalitet.

Hensigten med at kunne følge banken tæt er god, men det risikerer at give bagslag, når der skal placeres et ansvar.

Det vurderer Jakob Dedenroth Bernhoft, der arbejder med hvidvaskregler som direktør for virksomheden Revisorjura.

- Hvis der sidder en repræsentant fra Finanstilsynet til et bestyrelsesmøde, hvor der bliver besluttet noget, som senere viser sig at være ulovligt, kan vi ende med en situation, hvor banken lægger ansvaret fra sig, fordi tilsynet jo var til stede, da den blev taget.

- Det bliver en sammenblanding af kontrol og drift af banken. Jeg mener, at det er afgørende, at det er banken, der driver banken, og Finanstilsynet, der kontrollerer banken, siger Jakob Dedenroth Bernhoft.

Forslaget om at kunne indsætte en repræsentant i banken er et af 16 initiativer i kampen mod hvidvask, som et bredt flertal i Folketinget onsdag er blevet enig om.

Bankernes interesseorganisation, Finans Danmark, stiller sig også tvivlende over for at få udefrakommende ind i maskinrummet.

- Det kan give nogle udfordringer, i forhold til hvem der har ledelsen af den pågældende bank, hvis den sagkyndige går imod en beslutning i bestyrelsen. Det stiller spørgsmål om, hvem der har ansvaret, siger direktør Ulrik Nødgaard.

De 15 øvrige initiativer tæller flere penge til Finanstilsynet og mulighed for skærpede sanktioner.

- Det er vigtigt, at Finanstilsynet får ekstra muskler, for Danske Bank-sagen viste i min bog, at det skulle have været ude i banken og kigget i sagerne, men indtil nu har tilsynet ikke haft så mange ressourcer, siger Jakob Dedenroth Bernhoft.

Finans Danmark er også positiv over for, at indsatsen mod hvidvask bliver styrket.

Ulrik Nødgaard fremhæver, at den politiske pakke lægger op til at lave et advarselssystem mellem de danske banker.

- Vi har mange eksempler på kunder, som ved første screening ligner en almindelig erhvervsvirksomhed, men efter et stykke tid laver mistænkelige transaktioner.

- Derefter ender det med, at de bliver bedt om at finde et andet sted og senere dukker op i en anden bank.

- Vi vil gerne have mulighed for at advare hinanden. Det skal selvfølgelig ikke ramme hr. og fru Danmark. Det vil kun være de tilfælde, hvor der er tale om organiseret kriminalitet, siger Ulrik Nødgaard.

/ritzau/