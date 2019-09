Venstre-næstformandskandidaten har lært af processen med regionerne, der gav ballade i partiets bagland.

Som sundhedsminister fra 2016 og frem til folketingsvalget i juni i år var Ellen Trane Nørby (V) en af frontfigurerne, da den daværende VLAK-regering i januar i år lancerede et udspil til en sundhedsreform.

Det udløste en del uro i Venstres bagland, hvor ikke mindst Stephanie Lose (V), der er formand for regionsrådet i Region Syddanmark og for Danske Regioner, var meget kritisk.

Sundhedsreformen indbefattede nemlig en lukning af de fem regioner i Danmark.

Nu står Ellen Trane Nørby i en kamp mod partifællen Inger Støjberg om at blive Venstres kommende næstformand, og Ellen Trane Nørby erkender, at sagen om lukningen af regionerne har givet hende skrammer.

- Venstres bagland har været delt i spørgsmålet om regionerne. Jeg anerkender til fulde, at jeg har fået nogle ridser i lakken nogle steder i vores bagland på baggrund af sundhedsreformen, siger hun før Venstres gruppemøde tirsdag på Christiansborg.

- Vi fremlagde en fuldt finansieret sundhedsreform, som ville styrke vores sundhedsvæsen, sikre en læge tæt på, hvor man bor, og sikre, at flere tilbud fik en højere kvalitet. Det betyder noget for patienterne og de pårørende.

- Men jeg har også lært af den proces, og det mener jeg også er vigtigt, når man skal være næstformand for Venstre. At man også lærer af sine fejl og bruger det til at være med til at samle vores parti, siger Ellen Trane Nørby.

Adspurgt adskillige gange om, hvorvidt hun stadig støtter en nedlæggelse af regionerne, svarer hun:

- Der er ikke noget flertal på Christiansborg for at nedlægge regionerne, og Venstre kommer til at søge indflydelse, også over for den regering, der sidder nu.

/ritzau/