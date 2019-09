Det bliver ikke en ren kåring, når Venstre skal vælge ny formand og næstformand til ekstraordinært landmøde i Herning.

Inger Støjberg får nu konkurrence på næstformandsposten af Ellen Trane Nørby. Det skriver avisen Danmark.

»Det betyder, at Venstres medlemmer og delegerede får en mulighed for at vælge hvilken profil, de vil have som næstformand,« siger Ellen Trane Nørby til avisen Danmark.

»Jeg mener, at jeg har, hvad der skal til for at være en stærk næstformand. Det forudsætter, at man har viljen, lysten og evnerne til at lytte til, hvad der rør sig i hele vores parti,« siger hun.

Ellen Trane Nørby har især to ting, hvor hun mener, at hun har et bedre udgangspunkt end Inger Støjberg i forhold til at supplere Jakob Ellemann-Jensen som formand: En solid forankring i det hun selv kalder det »jyske Venstre« og erfaring fra velfærdstunge ministerier som Undervisnings- og Sundhedsministeriet.

»Det er ikke et spørgsmål om at være imod Inger. Hun skal have en central placering, men jeg mener, at jeg vil være en stærkere næstformand i forhold til at samle partiet,« siger Ellen Trane Nørby til avisen Danmark

»Og det er et spørgsmål om, hvordan man har viljen til at lytte til, hvad der sker rundt om i landet. Det har Venstre været for dårlig til. For mig var sundhedsreformdiskussionen (hvor Venstre ville nedlægge regionerne, red.) et eksempel på, at vi var for dårlige til at inddrage og lytte. Det er vigtigt, at vi får bundet christiansborg-, kommunal- og regionalvenstre sammen, og at vi ikke tror, at alt skal styres fra Christiansborg,« siger Ellen Trane Nørby til avisen Danmark.

Ellen Trane Nørby har været klart placeret i fløjkampene i Venstre som en af afgående næstformand Kristian Jensens mest loyale støtter. Det mener hun ikke bør sætte spørgsmålstegn ved, om hun vil kunne være en lige så loyal næstformand.

»Jeg bakkede Lars Løkke loyalt op som politisk ordfører gennem tre et halvt år og som minister. Det skal man kunne. Tro mig, jeg har stået og forsvaret Løkke, da GGGI-sagen rasede. Men alt det med fløje er jo netop symptomatisk for den dysfunktionalitet, der har været. I mit overskuds-Venstre skal vi ikke tale om, hvem vi definere os op mod. Vi skal alle være med til l at gøre Venstre stærkere - ikke med en personkult omkring hver især. Det er netop det, der har været problemet,« siger Ellen Trane Nørby til avisen Danmark.