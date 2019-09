Selv om de er meget forskellige, har de også noget til fælles. For eksempel har Lars Løkke forsøgt at sende dem begge til Bruxelles. Uden held.

Inger Støjbergs svar var et blankt nej med en tilføjelse af, at Løkke nok skulle 'finde en, der interesserede sig for det europæiske'.

Ellen Trane Nørby sagde modvilligt ja og blev valgt i 2013, men hun blev kort efter gravid og måtte derfor trække sig tilbage til København og dansk politik.

Nu står de begge klar til at slås om næstformandsposten i partiet, efter at Lars Løkke og Kristian Jensen har givet op. Og bortset fra, at de begge har været politisk ordfører og Løkke fandt dem egnede til Bruxelles, er de meget forskellige.

Ellen Trane Nørby er stærkt forbundet med den afgående næstformand Kristian Jensen og har en mere global indstilling til flygtninge og migranter.

Ellen Trane Nørby (V) passerer Inger Støjberg (V) på vej til Venstres gruppemøde på Christiansborg tirsdag den 10. september 2019.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Ellen Trane Nørby (V) passerer Inger Støjberg (V) på vej til Venstres gruppemøde på Christiansborg tirsdag den 10. september 2019.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Hendes største udfordring med at blive valgt til næstformand er dog, at hun senest var sundhedsminister, hvor hun stod bag planen om at nedlægge regionerne.

»Jeg anerkender til fulde, at jeg har fået nogle ridser i lakken nogle steder i vores bagland på baggrund af sundhedsreformen. Men jeg har også lært af processen, og det mener jeg er vigtigt, hvis man skal være næstformand i Venstre; at man også lærer af sine fejl,« sagde hun på vej ind til Venstres gruppemøde på Christiansborg tirsdag.

Det betyder, at hun kan vinke farvel til mange af stemmerne fra de Venstre-folk, der er involveret i regionerne, på det ekstraordinære landsmøde i Herning 21. september.

Derimod vil hun få stemmer fra mange, der er bekymrede for Inger Støjbergs hårde udlændingepolitik. Eksempelvis fra fremtrædende folketingsmedlemmer som Jan E. Jørgensen og Bertel Haarder.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby afholder pressemøde om regeringsudspillet "Flere hænder og større arbejdsglæde", på Christiansborg fredag den 18. januar 2019.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sundhedsminister Ellen Trane Nørby afholder pressemøde om regeringsudspillet "Flere hænder og større arbejdsglæde", på Christiansborg fredag den 18. januar 2019.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Hvis der er nogen, der kan være med til at give Venstre bredde, er det hende. Hun er en samler og ikke én, der splitter. Det er meget værdifulde egenskaber, synes jeg,« siger Bertel Haarder til Jyllands-Posten.

Og spørger man en af dem, der har opfordret hende til at stille op, Bo Madsen, Venstres regionsformand i Hovedstaden, siger han, at begge kandidater er 'hammergode'.

»Jeg har intet at udsætte på Inger Støjberg. Jeg synes bare, at vores delegerede skal have nogle at vælge imellem,« siger han.

Ellen Trane Nørby siger:

»På det seneste har vi i Venstre mest brugt tid på at rykke hovederne af hinanden. Jeg har profilen til at samle partiet igen.«

Ellen Trane Nørby (V) forlader Venstres gruppemøde på Christiansborg tirsdag den 10. september 2019.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Vis mere Ellen Trane Nørby (V) forlader Venstres gruppemøde på Christiansborg tirsdag den 10. september 2019.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Hun er knap så kendt som Inger Støjberg, og en del danskere husker sikkert tydeligt, at hun i 2012 nærmest lammede Kulturministeriet ved at stille ikke færre end 696 spørgsmål til kulturministeren. Hun har krævet en ekstremt grundig og tidskrævende redegørelse for, hvorfor 87 andre museer i landet kunne få statstilskud, afslørede B.T.

Hun er cand.mag. i kunsthistorie med samfundsfag som sidefag fra Københavns Universitet og er sammen med to brødre vokset op på en gård uden for Nr. Nissum. Moderen er arkitekt, faderen tidligere borgmester for Venstre i Lemvig.

Selv meldte hun sig ind i Venstre og Venstres Ungdom i 1995, da hun gik i gymnasiet.

Hun har holdt fast i sine jyske rødder både geografisk og politisk. Fra bopælen i Sønderborg har hun kæmpet politisk for lokalpolitiske sager, blandt andet bedre infrastruktur i Sydjylland.