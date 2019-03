Som politisk ordfører ville Ellen Trane Nørby (V) ikke nedlægge regionerne, men nu er hun minister - og vendt på en tallerken, mener Socialdemokratiet. Ellen Trane Nørby afviser.

»Hvis man kigger mod Norge, der i år 2000 nedlagde det, som svarer til de danske regioner, så er administrationen jo blevet dyrere, og det har ikke påviseligt skabt et bedre sundhedsvæsen.«

Meldingen var ganske klar, da politisk ordfører Ellen Trane Nørby talte med Dagbladet Information om sin holdning til regionerne i august 2011.

I 2019 er Ellen Trane Nørby sundhedsminister og står sammen med resten af regeringen bag et udspil til en storstilet sundhedsreform, der netop vil nedlægge regionerne.

Sådan en slingrekurs ser ikke godt ud, og slet ikke når man er sundhedsminister. Venstre ved man, hvor man har, siger de - men det gør man ikke her Flemming Møller Mortensen (S), sundhedsordfører

Det har fået Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, til at finde det gamle citat frem af arkiverne og udfritte ministeren med et paragraf 20-spørgsmål.

»Sådan en slingrekurs ser ikke godt ud, og slet ikke når man er sundhedsminister. Venstre ved man, hvor man har, siger de - men det gør man ikke her,« siger han.

Ifølge erfaringerne fra Norge, som Ellen Trane Nørby selv henviste til i 2011, er antallet af ansatte i administrationen af sundhedsvæsenet næsten fordoblet fra 2005 til 2014 - fra 1.965 årsværk til 3.765.

Udviklingen er sket i kølvandet på, at staten overtog alle sygehuse fra de norske amter i 2002. Altså nærmest den samme manøvre, som Venstre nu vil gennemføre herhjemme.

Spørgsmålet fra Socialdemokratiet 'Er ministeren enig med Venstres daværende politiske ordfører, Ellen Trane Nørby, der i 2011 advarede daværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen, mod at nedlægge regionerne med den begrundelse, at »hvis man kigger mod Norge, der i år 2000 nedlagde det, som svarer til de danske regioner, så er administrationen jo blevet dyrere, og det har ikke påviseligt skabt et bedre sundhedsvæsen«?' Kilde: Folketinget

»Jeg synes, det er vigtigt, at vi hører ministeren ad, hvorfor hun nu mener noget andet, når virkeligheden er, at statens overtagelse af sundhedsvæsenet har ført til meget mere administration i Norge,« siger Flemming Møller Mortensen.

Historien lader i øvrigt til at gentage sig for Venstre. Både dengang som nu affødte beslutningen nemlig interne diskussioner i Venstre.

I denne omgang er kritikken blandt andet kommet fra Venstres finansordfører, Jacob Jensen, der også er partiets frontfigur i Region Sjælland, og Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Syddanmark og formand for Danske Regioner.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby skriver i en e-mail til B.T., at Socialdemokratiet har været lidt for kreative med citaterne.

Jeg sagde også i 2011, at jeg var åben for at se på en ny struktur, hvis den var til fordel for patienterne. Men hvis Socialdemokratiet tog den del med, så egnede det sig jo ikke så godt i deres skræmmekampagne. Ellen Trane Nørby (V), sundhedsminister

»De er taget ud af en kontekst. Jeg sagde også i 2011, at jeg var åben for at se på en ny struktur, hvis den var til fordel for patienterne. Men hvis Socialdemokratiet tog den del med, så egnede det sig jo ikke så godt i deres skræmmekampagne,« lyder det fra ministeren.

Den nye struktur i sundhedsvæsenet, som regeringen vil rulle ud, ligner heller ikke den i Norge, forklarer ministeren.

»Vi fastholder samme geografi med fem sundhedsforvaltninger, som kun berører 500-800 medarbejdere på ikke sundhedsrelaterede områder. Fordi det, vi hovedsageligt vil til livs, er de store regionale forskelle bl.a. i behandling og udredning - samtidig med, at vi får en struktur, der i højere grad sikrer udviklingen af et nært og sammenhængende sundhedsvæsen.«

Onsdag svarer sundhedsministeren på spørgsmålet i folketingssalen.