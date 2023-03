Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Selvom Venstre nu hiver endnu en minister ind som vikar efter formandens sygemelding, er der én post, ingen skal varetage i hans sted.

Det er posten som vicestatsminister.

Det svarer Troels Lund Poulsen, da B.T. spørger ham på pressemødet torsdag.

Her fortalte Troels Lund Poulsen, at han har »rakt hånden op«, da han ikke længere mener, at han både kan være økonomiminister og forsvarsminister.

Derfor er regionspolitikeren Stephanie Lose blevet hevet ind som midlertidig ministervikar, og hun understregede, at de dermed har fordelt de vigtige opgaver.

Troels Lund Poulsen gentog flere gange under pressemødet, at Jakob Ellemann-Jensen altså kommer tilbage.

»Helt sikkert i topform,« understregede han.

»Vi er jo i den situation, at posten som vicestatsminister knytter sig til Jakob Ellemann som formand. Og derfor ville situationen jo også være anderledes, hvis Jakob ikke kom tilbage,« siger Troels Lund Poulsen til B.T.

Og derfor synes han altså ikke, det er brug for andre på posten:

»Når Jakob kommer tilbage, så synes jeg ikke, det giver mening, at vi skal til at sige, at Stephanie eller jeg skulle have en post som vicestatsminister,« siger Troels Lund Poulsen.

Vicestatsministerposten giver ekstra i løn til Jakob Ellemann-Jensen.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan titlen som vicestatsminister har trukket Ellemann op i den allerhøjeste lønklasse for ministre næst efter statsministeren.

Troels Lund Poulsen, er der ikke nogen opgaver, der så ikke bliver løst, mens Ellemann er væk fra vicestatsministerposten?

»Jamen, det at være vicestatsminister, det er jo at have den placering i regeringen, som Jakob har. Det var jo en del af den måde, som regeringen blev sammensat på,« siger Troels Lund Poulsen til B.T. og fortsætter:

»Og det er da klart, at det var jo en del af den samlede regeringskonstruktion, så derfor synes jeg ikke, det giver mening at begynde at lave det om, ved at vi skulle til at lave en transformation af den post.«

Det er en post, som også giver ekstra løn. Siger du dermed, at den er overflødig, siden I ikke behøver at varetage den, mens han er sygemeldt?

»Nej, jeg siger ikke, der er noget, der overflødigt. Jeg siger bare, at vi håber jo allesammen, at det her er for en kortere periode, og at Jakob snart kommer tilbage,« siger Troels Lund Poulsen og understreger igen:

»Og så forventer jeg jo, at vi kan se Jakob komme tilbage i god og frisk form.«

Hverken Troels Lund Poulsen eller Stephanie Lose ville på pressemødet svare på, hvor lang tid der kan gå, før det bliver uholdbart for regeringen og partiet at have en sygemeldt formand.

De ville heller ikke forholde sig til, om der er en plan B for Venstre, hvis Jakob Ellemann-Jensen ikke kommer tilbage.