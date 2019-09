Man kan levere et budskab svagt og utroværdigt, og man kan levere et budskab med slagkraft og appel.

Og det var lige præcis det sidste, Jakob Ellemann-Jensen gjorde, da han lørdag foran næsten 1.000 Venstre-delegerede lod følgende fem ord forlade sin mund.

»Jeg er dødtræt af fløjkrigere.«

Den nye formand sagde det med så markant et toneleje og et så kraftigt tryk på 'dødtræt', at ingen i kongrescenterets store sal var i tvivl om, at han rent faktisk mente det.

Og hvis man skal vurdere ud fra den store klapsalve, er de hundredvis af Venstre-delegerede også 'dødtrætte' af partiets fløjkrig og fløjkrigere.

Står det til Jakob Ellemann-Jensen, skal der altså ryges fredspibe i partiet, og hvis det skal ske, har formanden nogle meget vigtige dage foran sig.

Tirsdag afholder Venstre nemlig gruppemøde, og her skal den nye formand lægge fundamentet for de nye tider i partiet.

Lige nu er Jakob Ellemann-Jensen nemlig stadig politisk ordfører, og på gruppeformandspinden sidder Kristian Jensen, der også lige nu er en joker i partiet.

Alt tyder altså på, at der skal ske en større rokade, og her bliver den nye formand for alvor testet.

Det er den klare vurdering fra Altingets politiske kommentator Erik Holstein:

»Ellemann kommer hurtigt til at skulle tage stilling til klimalov og finanslov, men det allervigtigste for ham bliver at sikre, at det virkelig er forbi med de interne fløjkampe. Det kan man få en pejling af, når Venstre om få dage skal fordele posterne i folketingsgruppen,« siger Erik Holstein til Altinget.

Men hvem er det, der kan tage de vigtige poster, og hvorfor skal Jakob Ellemann-Jensen overveje sit valg grundigt?

Vi kan begynde med Kristian Jensen. Som bekendt trådte han tilbage som næstformand i slutningen af august, men kun han selv ved, om han vil fortsætte som gruppeformand. Og får han lov til det?

Så er der Ellen Trane Nørby. Lørdag stod hun som dagens helt store taber, men er hun færdig med at slås? Kunne Jakob Ellemann-Jensen finde på at give hende en trøstepræmie i form af posten som gruppeformand?

Og hvad med Karsten Lauritzen? Alt var lagt op til, at han skulle være gruppeformand i august, men som bekendt endte Kristian Jensen med at stille op og tage den post. Bliver han gruppeformand, hvis Kristian Jensen trækker sig?

Sidst, men ikke mindst, har vi Sophie Løhde. Da Lars Løkke og Kristian Jensen trak sig, blev hendes navn hurtigt nævnt som en mulig næstformand, men hun gik selv ud og afviste den tanke.

Og så til det interessante: De tre førstnævnte – Kristian Jensen, Ellen Trane Nørby og Karsten Lauritzen – tilhører alle den samme fløj i Venstre, mens Sophie Løhde var en af Løkkes loyale støtter.

Spørgsmålet er derfor, om Jakob Ellemann-Jensen er så fast besluttet på at få elimineret fløjkrigen i Venstre, at han ganske enkelt slet ikke vil have det med i sine overvejelser, når posterne efter alt at dømme skal fordeles tirsdag klokken 11.30 til Venstres gruppemøde.

For ender det med, at de to poster begge bliver besat af folk fra Kristian Jensen-fløjen, kunne man sagtens forestille sig, at Sophie Løhde og resten af Løkke-fløjen vil beklage sig.

»Det bliver interessant at se, om det kan ske uden for meget muleri og surhed,« vurderer Erik Holstein i den forbindelse.