Jakob Ellemann-Jensen vil være formand. Han vil ikke gå til valg på en SV-regering, som Løkke ellers foreslog.

Jakob Ellemann-Jensen melder sig som formandskandidat og Venstres bud på en statsminister.

Det fortæller han i et interview med Jyllands-Posten.

- Mange har opfordret mig til at stille mig i spidsen for det. Og det har jeg tænkt mig at tilbyde at gøre, siger han og holder en pause:

- Ja, jeg stiller op til vores ekstraordinære landsmøde og håber at få opbakning til at blive den nye formand for Venstre.

Han bekræfter også på sin facebookprofil, at han vil være formand.

- Alle ved, at Venstre har været ude i et stormvejr. Men med enhver afslutning er der en chance for en ny begyndelse.

- Jeg ønsker at stå i spidsen for Venstre og for det borgerligt-liberale Danmark. Derfor stiller jeg op til posten som formand for Venstre, skriver han.

Samtidig fremhæver han Inger Støjberg som et godt bud på en næstformand. Hun har også fået opbakning fra flere i partiet til at blive ny næstformand.

Flere har de seneste dage peget på, at Jakob Ellemann-Jensen ville egne sig som formand for Venstre, efter at Lars Løkke Rasmussen lørdag trak sig som formand, og Kristian Jensen samtidig meldte, at han stopper som næstformand.

Blandt andre de tidligere Lars Løkke Rasmussen-støtter Lars Christian Lilleholt og Claus Hjort Frederiksen har været ude og pege Jakob Ellemann-Jensen.

Ellemann har dog ind til tirsdag aften været tavs om, hvorvidt han agtede at stille op.

Ellemann-Jensen skrinlægger tirsdag aften også Løkkes tanker om at danne en SV-regering. Adspurgt om han vil gå til valg på en SV-regering, svarer han: "Nej det gør jeg ikke."

- Mette Frederiksen har valgt at basere sin regering på den yderste venstrefløj, og derfor er diskussionen ikke længere aktuel. Venstre hører hjemme i den borgerlige familie, siger han til Jyllands-Posten.

Formelt vil Ellemann-Jensen først kunne blive valgt som formand ved Venstres ekstraordinære landsmøde den 21. september, hvor både formanden og næstformanden skal findes.

/ritzau/