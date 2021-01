»Vi vil afskaffe retten til at modtage sociale ydelser, når man kommer til Danmark. Når du kommer til Danmark, skal du tage medansvar for dit eget liv.«

Det siger Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen, der på partiets landsmøde sætter en ny udlændingepolitik for partiet, efter Inger Støjberg er gået af som næstformand.

Venstre vil fremlægge et udspil til en total ændring af ydelsessystemet, siger han og slår fast:

»Det gode liv leves ikke i et parallelsamfund på kontanthjælp.«

For lad os nu bare være ærlige: Alt for ofte er det grupper af indvandrere og efterkommere, som skaber den utryghed Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre

Inger Støjberg blev søndag formiddag afløst af Stephanie Lose som næstformand i Venstre. Støjberg er kendt for sin stramme udlændingepolitik.

En politik, der gik så langt, at hun nu skal for en rigsret som følge af sin ulovlige instruks om at adskille asylpar, hvoraf den ene var mindreårig.

Med Støjberg ude af formandskabet bruger Jakob Ellemann-Jensen en stor del af sin tale på at sætte en ny udlændingepolitik.

Han mener, at der både er gode og dårlige eksempler på integration, men at der bestemt er store problemer at tage fat på, som koster Danmark dyrt:

»Årtiers naive og eftergivende udlændingepolitik har ført til, at ikkevestlig indvandring efterlader en regning på ikke mindre end 33 milliarder kroner om året,« hvilket ifølge Ellemann-Jensen svarer til en ekstra udgift på 6.000 kroner for hver enkelt dansker.

Førsteprioriteten er derfor at få flere indvandrere i job, siger han:

»Vi har for længe set på, hvordan indvandrere kommer hertil og er blevet pakket ind i misforstået godhed og bobleplast i stedet for at være blevet stillet krav.«

»Vi vil meget hellere have, at Fatima og Mohammed pendler til og fra arbejde end til og fra jobcenteret. Det skal vi have løst. Derfor er det helt forkert, at regeringen har valgt at hæve ydelserne til arbejdsløse indvandrere med op til 2.000 kroner om måneden. Det går ikke,« slår han fast.

Så er der integrationsproblemer, som ikke handler om økonomi, forklarer Venstre-formanden:

»Når man kan læse i avisen, at en datter er blevet sendt på genopdragelsesrejse til Somalia. Fordi hun er blevet for dansk og bare vil være en ganske almindelig teenager sammen med sine venner.«

»Vi ser problemet i gadebilledet. Hvis du, ligesom jeg, har teenagebørn, så har du nok også oplevet den utryghed, man kan føle i maven, når de unge mennesker bevæger sig ud i gadebilledet en fredag aften.«

»For lad os nu bare være ærlige: Alt for ofte er det grupper af indvandrere og efterkommere, som skaber den utryghed. Det skal vi ikke acceptere.«