Inger Støjberg er fortsat retsordfører for Venstre dagen efter, at hun er stillet for en rigsret.

Dagen efter, at Folketinget vedtog at stille Inger Støjberg (V) for en rigsret, er hun fortsat retsordfører for Venstre.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, havde ingen kommentarer til det faktum onsdag, hvor partiet præsenterede et større udspil på udlændingeområdet.

- Det pressemøde, vi holder i dag, handler om det ydelsesudspil, vi præsenterer. Og ikke om ordførerposter i Venstre, sagde han efter pressemødet.

Både tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs fremtid som retsordfører og generelle fremtid i partiet er i spil, efter at Folketinget med et stort flertal - inkluderende Venstre - har stillet hende for en rigsret.

Den er rejst i sagen om adskillelse af asylpar uden undtagelse i hendes tid som minister i 2016. En ulovlig praksis.

I slutningen af december sidste år blev Inger Støjberg bedt om at trække sig som næstformand i partiet grundet samarbejdsvanskeligheder med Jakob Ellemann-Jensen.

Allerede her sagde Inger Støjberg, at hun "vendte skråen" i forhold til sin fremtid i partiet.

Og midt i januar besluttede partiet at stemme for en rigsretssag mod hende. Gruppen blev dog stillet frit.

- Den største mistillidserklæring, jeg kan få fra min egen formand, er, at han har inviteret resten af Folketinget til at rejse en rigsretssag, sagde hun her.

Tirsdag sagde hun i Folketingssalen, at det at stemme for en rigsretssag var mangel på rygrad.

I hele perioden har hun dog beholdt sit retsordførerskab, selv om hun selv siden vedtagelsen af rigsretssagen har sagt, at hun regner med at få det frataget.

Sidste uge sagde gruppeformand Karsten Lauritzen (V) til Politiken:

- Vi ville i dag (torsdag, red.) på vores gruppebestyrelsesmøde have drøftet sammenhængen mellem Ingers retsordførerskab og det at skulle for en rigsret, og om de to ting lader sig gøre.

- Men det har vi altså ikke taget stilling til, da vi først vil have en dialog med Inger Støjberg om, om hun vil være i Venstre eller ej.

- Men Støjberg har desværre ikke haft mulighed for eller ønsket at mødes med Venstres ledelse.

Inger Støjberg sagde efterfølgende, at hun ikke havde kunnet mødes med ledelsen, fordi hun har været indlagt på hospitalet.

/ritzau/