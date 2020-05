Venstre vil halvere momsen i resten af 2020 for at øge forbruget og skabe arbejdspladser efter coronakrise.

Efter ugevis med corona-nedlukning og tab af arbejdspladser skal der gang i forbruget igen. Det er nøglen til at få skabt tusindvis af arbejdspladser over hele landet.

Det mener Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen. Forud for aftenens partilederdebat på DR og TV2 foreslår han at give danskerne flere penge til at købe.

Helt konkret vil Jakob Ellemann-Jensen halvere momsen fra 1. juni og resten af 2020. Det skal skabe op mod 10.000 arbejdspladser, siger Venstres formand.

- Danmark står i en alvorlig og meget dyb krise. På bare to måneder er der kommet 50.000 flere ledige i Danmark. Der er over 170.000, der er sendt på lønkompensation. Vi har simpelthen brug for at få genstartet dansk økonomi, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Foto: Niels Christian Vilmann

I dag er momsen 25 procent. Den skal ifølge Venstre halveres til 12,5 procent i resten af 2020. Det betyder ifølge Venstres beregninger, at en vare, som koster 100 kroner i dag med fuldt gennemslag, vil koste 90 kroner efter ændringen.

Forslaget vil ifølge Venstres formand samlet set give danskerne en skatterabat på et tocifret milliardbeløb. Det skal finansieres ved at optage lån frem for eksempelvis at skære i den offentlige sektor:

- De penge kan vi låne, fordi vi har ført en ansvarlig økonomisk politik og har en bundsolid økonomi. Vi var det land i EU, som sidste år havde det største overskud på vores budgetter. Det betyder, at vi har råd til at optage lån, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Spørgsmål: Risikerer vi ikke, at regningen for lånefinansieringen blot kommer senere, og vi måske mister arbejdspladserne igen?

- Der kommer en regning. Men regningen ved ikke at gøre noget nu vil være langt større. Hvis jeg har valget mellem en lille regning og en meget større regning, hvor folk samtidig mister deres arbejde, så ved jeg godt, hvad jeg foretrækker, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Spørgsmål: Hvorfor er det lige momsen, I vælger at tage fat I?

- Momsen vil gøre alt billigere. Lige fra grøntsagerne i supermarkedet over tøj til børnene og middagen på den lokale restaurant. Det vil komme hele Danmark og alle danskere til gode. Høje og lave - alle vil få gavn af det her, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han forventer dermed, at der vil blive skabt arbejdspladser i hele landet, hvis der kan samles flertal for forslaget.

- Der er rigtig mange, der har mistet deres arbejde. Der er mange, der frygter at miste deres arbejde. Det her skal være med til at holde hånden under gode danske arbejdspladser, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Den nye momssats bringer Danmark ned under EU's generelle minimumssats. Men Venstre vil gå efter at få dispensation i den ekstraordinære krisesituation.

- Vi står i den mest alvorlige økonomiske krise i hele EU's historie. Man har vist sig fra EU's side at være fleksible, når medlemslandene har bedt om fleksibilitet. Det har jeg en forventning om, at man også vil være på det her punkt, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han håber, at der hurtigt vil kunne samles flertal for forslaget i Folketinget, så halveringen af momsen vil kunne træde i kraft fra 1. juni.

/ritzau/