Den nuværende nedlukning af landet har ifølge Jakob Ellemann-Jensen massive omkostninger for Danmark.

Hvis det står til Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, skal regeringen komme i gang med en genåbning af landet.

Han foreslår, at skoler og små erhvervsdrivende, herunder butikker og frisører, genåbner med krav om for eksempel test, værnemidler og afstand.

Det fremgår af et opslag på Facebook onsdag morgen.

Ifølge Ellemann-Jensen er det på tide at sende de ældste elever tilbage i skole under forsvarlige forhold såsom øget testning.

Også højskoler og efterskoler bør tage imod elever igen med mulighed for at lave sociale bobler, hvor alle testes, inden de kommer ind på skolen, skriver Ellemann-Jensen.

- Vi bliver nødt til at handle på den alvorlige situation og komme i gang med en fleksibel og forsvarlig genåbning.

- Det kan ikke være et spørgsmål mellem fuld genåbning og total nedlukning. Det må være muligt at finde en vej mellem de to yderpunkter, skriver han.

Han mener, at det er svært at forstå, hvorfor der ikke er lavet beregninger på en fleksibel genåbning. Den nuværende nedlukning har ifølge Ellemann-Jensen massive omkostninger for Danmark.

- Alt for mange børn, unge og ældre mistrives. Vores erhvervsdrivende er i knæ, og det vil føre til flere konkurser og fyringer, skriver han.

Forslaget kommer, få dage efter at Ellemann-Jensen skrev en kronik i Berlingske, hvor han fremsatte lignende tanker om en genåbning af landet.

Flere partier, herunder De Konservative og Dansk Folkeparti, oplyste tirsdag, at de er enige i, at tiden er inde til at se på en genåbning. Dog understregede flere, blandt andet De Radikale, at det skal foregå uden "forårets fnidder".

Forårets genåbning endte efter utallige forhandlinger som en langstrakt plan fordelt over fire faser fra midten af april til slutningen af oktober.

