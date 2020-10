Torsdag sender TV2 en dokumentar om krænkelser og overgreb i flere ungdomspartier - herunder Venstres Ungdom.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, vil blande sig i sager om krænkelser i Venstres Ungdom (VU).

Det siger han til Politiken, forud for at TV2 bringer en dokumentar om krænkelser og overgreb i flere ungdomspartier.

- Vi er ikke den samme forening, men vi udspringer af den samme ideologi, og vi har, som navnene indikerer, et meget tæt forhold.

- Men det her, det er noget, jeg kommer til at blande mig i, siger han.

I dokumentaren, der sendes torsdag på TV2, men som tv2.dk allerede omtaler, fortæller en kvinde - Tine - om kulturen i Venstres ungdom. Hun fortæller, at hun var bange for at sige fra i ungdomspartiet.

- Jeg kan huske, at der til flere fester blev sagt til os piger, at vi kunne tage vores bh og trusser af og hænge dem op på en tørresnor, og så kunne vi få et barkort for det, siger hun til TV2.

Hun fortæller også om et arrangement i VU i 2012. Her gennemførte en mand et samleje med hende, til trods for hun forsøgte at sige fra. Politiet valgte trods hendes anmeldelse ikke at rejse en straffesag.

Jakob Ellemann-Jensen fortæller, at Venstre den seneste tid har iværksat flere initiativer omkring sexisme og krænkende adfærd.

Blandt andet har partiet hyret et ekstern konsulentfirma til at håndtere sager om krænkelser og sexisme, som også Venstres Ungdom kan gøre brug af.

- Nu har vi set på os selv først, men det kommer vi også til at rulle ud i andre dele af vores organisation.

- Både i Venstres Ungdom, men også i Venstres landsorganisation, siger han til Politiken.

Han fortæller, at han ikke kender til andre sager i VU end den, der afdækkes i dokumentaren. Han medgiver, at Venstres har et medansvar for sagen.

- Der er eller har været en kultur, som vi som moderpartier også bærer en del af skylden for, lyder det fra Jakob Ellemann-Jensen.

I dokumentaren fortæller ni kvinder om sexisme, krænkelser eller overgreb i ungdomspolitik.

De har fundet sted Liberal Alliance Ungdom, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Venstres Ungdom og Alternativet.

/ritzau/