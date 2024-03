Jakob Ellemann-Jensen og Søren Pape Poulsen var både venner og rivaler.

I dag er Venstres tidligere formand ulykkelig over nyheden om Søren Papes pludselige død.

»Det er forfærdeligt. Da jeg først hørte det, der tænkte jeg, at det måtte være løgn. Og da det så rigtigt gik op for mig blev jeg meget ked af det,« siger Jakob Ellemann-Jensen som fortsætter:

»Søren var et dejligt menneske. Verden er et fattigere sted, nu hvor han ikke er her mere,« siger han.

I efteråret 2022 kæmpede både Søren Pape Poulsen og Jakob Ellemann-Jensen om statsministerposten.

Det blev en hård tid for dem begge i deres politiske liv. Jakob Ellemann-Jensen blev ikke statsminister, som han havde håbet og fik en ublid politisk medfart, da han valgte at gå i regering med Mette Frederiksen og Socialdemokratiet.

Søren Pape Poulsens vision om at blive statsminister sank i grus ikke mindst, da det kom frem, at hans ægtefælle Josue Medina Vasquez havde talt usandt om mange personlige forhold, for eksempel at han var jøde og nevø til statsoverhovedet i Den Dominikanske Republik.

Den omfattende omtale af Søren Pape Poulsens mand fik meningsmålingerne til at rasle ned og sende Det Konservative Folkeparti i dyb krise.

Men trods alle genvordighederne, så fortæller Jakob Ellemann-Jensen, at Søren Pape Poulsen gjorde det politiske liv lettere for folk omkring ham.

»Vi spiste morgenmad sammen hver onsdag og talte sammen ofte. Vi havde et tæt smarbejde og uanset om vi var uenige eller ej, så var det let at arbejde med Søren,« siger Jakob Ellemann-Jensen.

»Søren havde let til latter. Han var en kær kollega og nem at være sammen med,« siger Ellemann.

Han og Søren Pape var igennem meget sammen som partiformand i hver deres parti i blå blok. Ikke mindst da både han, Søren Pape og Mette Frederiksen alle tre forsøgte at blive statsminister til samme valg.

»Selvom vi var rivaler og ville noget forskelligt, så var det altid skægt og hyggeligt og sjovt. Søren havde altid plads til selvironi,« siger Jakob Ellemann-Jensen.

Søren Pape Poulsen døde lørdag eftermiddag. Han blev ramt af en hjerneblødning sent fredag eftermiddag, da han var i Vejen for at afholde hovedbestyrelsesmøde i Det Konservative Folkeparti.

Lyt til B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen med Joachim B. Olsen og Peter Astrup.