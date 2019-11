Venstre vil ikke stemme for højere ydelser til kontanthjælpsmodtagere og udlændinge uden job, siger formand.

Arbejde kan ikke gøres op i kroner og øre. Det handler ligeså meget om stolthed, værdighed og fællesskab.

Sådan lyder det fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, som lørdag formiddag er på talerstolen ved partiets landsmøde i Herning.

Han slår fast, at det skal kunne betale sig at arbejde. Derfor kommer Venstre heller ikke til at stemme for hverken højere ydelser til kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse udlændinge.

- Det handler kort sagt om respekten for dem, der går på arbejde. Venstre kommer altid til at tage deres parti, siger han.

Det er hans første beretning til et af partiets landsmøder, efter at han for otte uger siden overtog formandsposten efter det formandsopgør, som førte til, at både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen forlod deres poster.

Den socialdemokratiske regering er sammen med sine støttepartier blevet enige om, at de børnefamilier, som er omfattet af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen skal have et midlertidigt økonomisk tilskud.

Det er en fejl, mener Venstres formand.

- Den højere integrationsydelse er tilsyneladende kun begyndelsen. Og regeringen har sammen med sit flertal bebudet en ydelseskommission. Der er ikke meget, der tyder på, at formålet er, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde tværtimod, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Ydelsesmodtagerne står foran lønmodtagerne i køen, når Socialdemokratiet bestemmer, siger han.

Sloganet "Venstre ved du hvor du har" brugte partiet, da Jakob Ellemann-Jensens far, Uffe Ellemann-Jensen, som formand for Venstre blev kørt i stilling som statsminister for en borgerlig regering ved valget i marts 1998

I Jakob Ellemann-Jensens første otte uger som formand er han stort set ikke kommet med nogen politiske udmeldinger, og de øvrige partiledere i blå blok har åbent været i tvivl om, hvor de har har Venstre.

I talen på årsmødet giver Jakob Ellemann-Jensen lidt af svaret med en reference til det gamle slogan:

- Alle de danskere, der hver dag, står op og går på arbejde, skal vide, hvor de har Venstre. På deres side, siger han.

/ritzau/