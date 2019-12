Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen kritiserer, at finanslov gør det sværere at drive virksomhed i Danmark.

Det giver ikke mening at hæve skatter og afgifter for at bruge flere penge i det offentlige, når Danmarks økonomi i øjeblikket er godt kørende.

Sådan lyder det fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, på bagkant af finansloven for 2020.

Den blev præsenteret mandag aften af regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet.

- Man sige, at det er en rød finanslov, der vil bruge en masse penge og så lidt i anden række finder ud af, hvor pengene skal komme fra.

- Det er en finanslov, der gør det dyrere at være dansker, at drive virksomhed i Danmark og gør det sværere at skabe arbejdspladser. Det er ærgerligt, siger han til TV2 News.

Finansloven bliver blandt andet finansieret ved brug af det økonomiske råderum, som er statens forventede økonomiske overskud frem mod 2025.

Samtidig vil det give en milliard kroner i indtægter, at arveafgiften for familieejede virksomheder bliver sat op til 15 procent fra 6 procent.

- Dansk økonomi står stærkere end nogensinde, og i den situation vælger man at bruge rub og stub. Jeg forstår fristelsen, men det bekymrer mig, at man hiver ekstra skatter ind for at finansiere et øget forbrug.

- Vi skal tænke på, at vi også skal have vores velfærd om 10 og 20 år. Det er der ikke mange tanker omkring, siger Jakob Ellemann-Jensen til TV2 News.

For almindelige danskere betyder finansloven blandt andet, at tinglysningen af boliger bliver dyrere.

Desuden bliver en planlagt skattelettelse på arbejdsgiverbetalt mobiltelefon droppet.

Samtidig bliver prisen på en pakke cigaretter sat op til 60 kroner fra 40 kroner frem mod 2022. Det er et af få elementer, som Jakob Ellemann-Jensen roser.

/ritzau/