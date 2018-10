Regeringen har medregnet landbrugets klimaudfordringer i nyt udspil, lyder det fra Jakob Ellemann-Jensen.

København. Landbruget bliver ikke overset i kampen om et grønnere Danmark og er en del af regeringens udspil til en klimaindsats.

Men der skal findes kloge måder at gøre det på, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) tirsdag ved et pressemøde.

- Man skal have med i den ligning, at dansk landbrug er blandt de mest klimaeffektive, blandt de mest miljøskånsomme i verden - ikke bare i Europa.

- Hvis vi trykker for meget her, risikerer vi at rykke produktionen et andet sted hen. Og det er klimaet ikke tjent med, siger han.

Især skal ammoniak i luften gøres kål på, fremgår det af regeringens udspil.

Landbruget står nemlig ifølge udspillet for 94 procent af den danske ammoniakudledning.

- Vi har nogle meget høje ambitionsniveauer for ammoniakudledninger. Det er noget, vi arbejder meget hårdt på, og det er noget, landbruget har leveret virkelig voldsomt på, siger han.

Over en femtenårig periode fra 1990 er det lykkedes Danmark næsten at halvere den udledning, lyder det.

Men der skal mere til. Af den grund vil regeringen nedsætte et udvalg, der skal finde frem til konkrete tiltag, så teknologi kan fremme målet om mindre ammoniak i luften.

160 millioner kroner afsættes til de konkrete tiltag, lyder det.

- Det har vi reserveret penge til, fordi vi er nødt til at finde nye metoder at gøre det her på. Vi er nået meget langt, men vi skal nå endnu længere, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Desuden skal ny teknologi i svinestalde ligeledes være med til at mindske ammoniak samt drivhusgasser i luften.

Ved at gøre brug af en tilskudsordning, skal landmænd have mulighed for at investere i nye teknologier som eksempelvis gylleforsuring.

Behovet for nye teknologier og løsninger på landbrugsområdet vil regeringen efterkomme ved at tilgodese klimaforskning med 90 millioner kroner.

