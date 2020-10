Venstre vil have indført princip, hvor myndigheder skal sige god for de restriktioner, regeringen vil indføre.

Han har forsøgt at råbe regeringen op tidligere. Nu kommer Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, igen med en klar opfordring til regeringen om at skabe mere åbenhed og forudsigelighed om restriktioner under coronakrisen.

Og ikke mindst kunne gøre det begribeligt for danskerne, hvorfor de skal efterleve restriktioner, som ifølge ham stikker i øst og vest.

- Hvis ikke man kan forklare de beslutninger, man træffer politisk for danskernes sundhed og Danmarks økonomi, så mister folk tilliden til det, og det går simpelthen ikke.

- Mange af de beslutninger, som bliver truffet, bliver truffet hen over hovedet på danskerne og virksomhederne.

- Så vi vil gerne bede om, at der bliver skabt en logik og en klarhed og forudsigelighed for danskerne og virksomhederne, siger han.

Venstre opfordrer konkret regeringen til at indføre et forklar-eller-fjern princip i forhold til coronarestriktioner.

- Hvor alle påbud eller krav, som skyldes corona, skal efterses af sundhedsfaglige eksperter og økonomer. For at vi kan sikre, at der er en åbenhed og en klarhed, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Eksperterne skal blandt andet komme fra Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen og Det Økonomiske Råd, til daglig kaldet de økonomiske vismænd.

- Hvis man ikke fra myndighedernes side kan forklare restriktioner, så vil vi som politikere heller ikke forsvare dem. For så mister vi altså legitimiteten for danskerne.

- Det vil sige med dette forklar-eller-fjern princip, at hvis man ikke kan forklare det, så skal restriktionerne bortfalde. Og hvis de ikke skal bortfalde, så må man have et politisk flertal for at indføre dem, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Smittetallene med coronavirus er steget en del i Danmark de seneste dage, og statsminister Mette Frederiksen (S) sagde torsdag, at "vi kommer til at indføre yderligere restriktioner".

Hvilke ville hun dog ikke oplyse endnu, og det ser Jakob Ellemann-Jensen som et stort problem. Han frygter, at folk bliver mere ligeglade med at efterleve restriktioner.

- Mange henvender sig til mig og siger: "hvordan kan det være, at jeg skal have mundbind på, når jeg skal rejse mig på en restaurant og gå på toilettet? Mens jeg kan stå i Netto og røre ved havregrynene sammen med alle de andre og stille mig i kø tæt ved de andre, og dér behøver jeg ikke have mundbind på".

- Der er altså nødt til at være en logik i det her, som er til at få øje på. Derfor siger vi, at enten kan vi forklare det og dermed forsvare det, eller også må vi fjerne det, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Regeringen er af flere partier, herunder Venstre, blevet beskyldt for at lave restriktioner, som af og til har været mere baseret på regeringens egne mavefornemmelser end på sundhedsfaglige argumenter.

Spørgsmål: Tror du inderst inde på, at regeringen vil lytte til dig, når du kommer med det her opråb, i forhold til den kurs, regeringen har ført hidtil?

- Det håber jeg, at den vil. For jeg forstod på statsministeren allerede i hendes tale til afslutningsdebatten på forrige side af sommerferien, at man faktisk planlagde at skabe en større forudsigelighed.

- Derfor kommer det bag på mig, at regeringen siger, at "vi ved godt, hvilke tiltag, vi vil indføre, men vi vil ikke fortælle det, før vi indfører dem", siger Jakob Ellemann-Jensen.

