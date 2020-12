Instrukskommissionen har konkluderet, at instruks om asylpar givet 10. februar 2016 "var klart ulovlig".

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen finder det "væsentligt", at partiets næstformand, Inger Støjberg, som udlændinge- og integrationsminister i 2016 ikke direkte gav en ulovlig ordre i sagen om adskillelse af asylpar, hvoraf den ene var mindreårig.

Det skriver han på Facebook.

- Jeg har fået gengivet, at kommissionen er nået frem til, at Inger ikke på noget tidspunkt har givet en direkte ordre om at administrere i strid med lovgivningen.

- Det er i tråd med, hvad Inger selv har sagt igennem forløbet. Og det er væsentligt, skriver han.

Ellemann-Jensen skriver desuden, at han den næste tid vil gennemgå kommissionens delberetning, som er kommet mandag formiddag.

/ritzau/