Det var lige før midnat 3. november 2020, hvor Jakob Ellemann-Jensen stod i sit køkken, da der skete noget som endegyldigt ødelagde den tillid, som han havde til statsminister Mette Frederiksen. Det skriver Avisen Danmark.

Først fik Venstres formand en sms og kort efter en opringning fra landets statsminister. Det var samme aften, som der var valg i USA og samme aften, som der havde været møde i regeringens magtfulde koordinationsudvalg om truslen fra covid-ramte danske mink.

»Statsministeren siger til mig: 'Prøv at høre, den er helt gal. Vi risikerer, at Danmark bliver det nye epicenter for en ny variant af coronavirus, og sundhedsmyndighedernes klare og entydige anbefaling er, at alle mink i Danmark inklusiv avlsdyr skal slås ned nu.',« siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han forklarer til Avisen Danmark, at han stolede på statsministeren. Ellemann tilkendegav, at det var en forfærdelig situation, men sagde også, at hvis det var myndighedernes entydige anbefaling, så var det sådan det måtte være.

Men i dag er Jakob Ellemann-Jensen overbevist om, at statsministeren løj for ham helt bevidst. At hun traf en politisk beslutning, men fremstillede det som en faglig beslutning.

Overfor Avisen Danmark vil Jakob Ellemann-Jensen ikke selv bruge ordet løgn, når han beskriver Mette Frederiksen ord i den samtale, som de to førte over telefonen den aften. Men direkte adspurgt om det er et spørgsmål om pli, at han lader være med at bruge ordet 'løgn', så svarer han ja.

Jakob Ellemann-Jensen forklarer til Avisen Danmark, at Mette Frederiksen hævdede, at det var »myndighedernes klare og entydige« anbefaling, at alle mink skulle slås ned.

Ellemann forklarer, at han ikke blev informeret om, at regeringen var blevet præsenteret for flere muligheder og at den politiske beslutning faldt på en tredje mulighed, nemlig at slå alle mink ned.

Ellemann er blevet kritiseret for først at bakke op om at alle minkene skulle slås ned, men så efterfølgende skifte holdning. Han erkender, at han skiftede holdning. Men det skete, fordi han fandt ud af, at statsministeren havde løjet overfor ham, forklarer han.

Selv afviser Mette Frederiksen at have løjet overfor Jakob Ellemann-Jensen.

»Jeg kan ikke genkende Jakob Ellemann-Jensens udlægning af den samtale, vi havde med hinanden. I mine øjne var Jakob Ellemann-Jensen fuldt ud oplyst – og i øvrigt enig. Men han ændrede synspunkt nogle dage senere – tilsyneladende på grund af politisk pres fra baglandet,« skriver statsministeren i en mail til Avisen Danmark.

Hun skriver også, at hun ikke mener nogen regering kunne have siddet risikovurderingen fra Statens Serum Institut overhørig. Uanset farve.