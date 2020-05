Det er ikke regeringens ambition at sætte skatten op, siger statsministeren som svar til Venstres formand.

Det er et ultimativt krav for Venstre, at der er et skattestop under genopretningen efter coronakrisen.

Det siger Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre, under torsdag aftens tv-debat, som både bliver sendt på både DR og TV 2.

- Vi vil ikke gøre det dyrere at være dansker, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) fastslår, at regeringen ikke har planer om øgede skatter.

- Regeringens svar er ikke at sætte skatten op. Det vil være et mærkværdigt svar til et dansk erhvervsliv, der står i en rigtig, rigtig svær situation, siger Mette Frederiksen.

- Men vi forbeholder os ret til at omlægge skatter og afgifter, så vi står bedre til rustet til at indfri målet om 70 procents reduktion i drivhusgasserne.

- Men som socialdemokrat er jeg optaget af at bevare arbejdspladser. Det er svaret ikke, at der kommer skattestigninger.

