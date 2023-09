Av, av, av.

En ny måling, som Megafon har lavet for TV 2, må i den grad få de helt dybe panderynker frem i Venstre.

Kun fire procent af danskere svarer nemlig, at de foretrækker Venstre-formanden som statsminister.

Dermed havner Ellemann på præcist samme popularitetsplads som Pelle Dragsted, Enhedslistens nyvalgte frontfigur.

Danskernes foretrukne statsminister er lige nu Mette Frederiksen, der med sine 26 procent har et forspring foran Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, SF’s Pia Olsen Dyhr og Liberal Alliances Alex Vanopslagh.

Megafon har også undersøgt, hvem af partilederne danskerne synes er mest troværdige, dygtige og sympatiske.

Og heller ikke her er der nogen trøst af hente for Jakob Ellemann-Jensen. Tværtimod.

Allerværst ser det ud for vicestatsministeren i målingen af, hvilke partiledere, der er dygtigst.

Her må han se sig slået med længder af både Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen.

Blot otte procent mener, at Venstre-formanden er den dygtigste partileder.

Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen ligger helt i toppen af listen med henholdsvis 54 og 52 procent.

Regeringstoppen er lige nu på danmarksturneen »Sammen om et bedre Danmark«, der i denne uge begyndte i København. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix Vis mere Regeringstoppen er lige nu på danmarksturneen »Sammen om et bedre Danmark«, der i denne uge begyndte i København. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

En sølle trøst for Ellemann er, at der er en smule flere danskere, der mener, han er mere sympatisk end Lars Løkke Rasmussen.

17 procent af de adspurgte svarer nemlig, at de synes han er den mest sympatisk partileder, mens 13 procent synes det samme om Lars Løkke Rasmussen.

24 procent synes, at Mette Frederiksen er mest sympatisk.

Ellemann selv har ikke ønsket at kommentere målingerne over for TV 2.

Venstres politiske ordfører Morten Dahlin mener, at den elendige måling blandt andet skyldes, at Ellemann har været væk i en længere periode med sin stresssygemelding.

»Jeg synes, at Venstre har en kanondygtig formand, der gør det godt. Men han har også været sygemeldt i et halvt år og har ikke været til stede i danskernes bevidsthed,« siger Morten Dahlin.

Jakob Ellemann-Jensen fastholdt på Venstres sommergruppemøde i midten af august, at han stadig går efter statsministerposten.

»Mine statsministerambitioner er vigtigere for jer (journalister, red.). Det er vigtigt for mig at gennemføre min politik. Jeg er stadig statsministerkandidat,« lød det fra Jakob Ellemann-Jensen.

Lyt til B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen med Anne Kirstine Cramon og Joachim B. Olsen.