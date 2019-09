Latteren blandt de mange fremmødte Venstre-delegerede var ikke til at misforstå. Jakob Ellemann-Jensens joke var gået rent ind.

Midt i sin seriøse tale for at overbevise medlemmerne om at vælge ham som ny formand for partiet, kom Jakob Ellemann-Jensen med en kontroversiel sammenligning.

'Der er kun to steder i verden, hvor der ikke er plads til anderledes tænkende. Det ene er i Nordkorea, det andet er i Socialdemokratiet,' lød det fra Jakob Ellemann-Jensen.

Selvom sætningen var sagt med et smil og et ‘høhø’ efterfølgende, så fik det en masse personer op af stolen rundt om i landet.

Venstre-publikummet i Herning modtog joken fra deres nye formand med et stort grin, men på Twitter var modtagelsen anderledes.

'Nu kunne man jo skrive noget sjovt om Nordkorea, og at den enstemmigt valgte nye leder er søn af en tidligere leder, men jeg springer nok over,' skriver Jakob Esmann med henvisning til, at den nyvalgte formands far, Uffe Ellemann-Jensen, tidligere har været formand selv.

'Det var dog en usædvanlig dum og latterlig sammenligning, der kom ud af Jakob Ellemanns mund. At sammenligne Socialdemokratiet med Nordkorea!?!?!? Jeg havde respekt før. Den forsvandt der!!!' skriver Christina K. Schmidt.

Heller ikke Socialdemokratiets folketingsmedlem Lars Aslan var helt tilfreds med den udmelding.

'Venstre er godt i gang med at samle blå blok ved at ramme et niveau, vi kender fra Paludan,' skriver Lars Aslan.

Der var dog også brugere på Twitter, som rent faktisk fandt kommentaren fra Jakob Ellemann-Jensen som humoristisk og frisk.

'Stærk tale fra Jakob Ellemann. Værd at bemærke hvordan han konstant omtaler det som ‘vores parti’. Lyt til baglandet. Ingen fløjkrige. Og så den joke om Nordkorea og Socialdemokratiet. Jeg får helt lyst til at stemme Venstre igen,' skriver Mathias Emiliussen.

Jakob Ellemann-Jensen blev kåret som ny formand for Venstre til et stort bifald fra partimedlemmerne i Herning.