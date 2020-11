Efter pres åbner regeringen nu for yderligere erstatning til minkavlere, siger Jakob Ellemann-Jensen.

I dage og nættevis har regeringen forhandlet med Folketingets partier om en erstatning til minkavlerne. Nu er der måske et gennembrud på vej i forhandlingerne.

Ifølge Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har regeringen mandag givet sig på et centralt spørgsmål i forhandlingerne om erstatning til minkavlerne.

Regeringen vil nu undersøge muligheden for at give en erstatning, der rækker ud over en erstatning for den enkelte minkfarm.

Dermed bevæger man sig ind på et område, hvor Danmark kan komme på kant med EU-reglerne om statsstøtte.

Men det er nødvendigt for at give en "fuld og hel" erstatning til minkavlerne, når deres erhverv reelt nedlægges, siger Ellemann.

- Regeringen har erkendt, at det, de lagde frem i sidste uge til minkavlerne, ikke var en fuldstændig erstatning. Jeg er glad for, at regeringen har ændret holdning på dette fuldstændigt afgørende punkt, så vi kan komme videre i forhandlingerne.

- Det er et pres, som Venstre og resten af den blå blok har lagt på regeringen igennem flere dage og nætter, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Venstre ønsker at give et beløb, der tager højde for, at minkerhvervet ikke kan fortsætte i Danmark. Men det kan komme i karambolage med EU's støtteregler, mener regeringen.

I sidste ende kan det betyde, at minkavlerne skal betale penge tilbage, sagde erhvervsminister Simon Kollerup (S) søndag:

- Det er regeringens holdning, at alle minkavlere skal have fuld og hel erstatning for deres minkfarm. Det vil sige, at de skal have erstatning for den værdi, deres farm har.

- Hvis man forsøger at lægge ekstra penge oven i det, så risikerer man, at det bliver ulovlig statsstøtte. Det vil sige, at de penge ville man skulle kræve tilbagebetalt ude hos minkavlerne, sagde ministeren søndag.

Men det er altså ifølge Jakob Ellemann-Jensen dette punkt, som regeringen nu har givet sig på.

- I går sagde regeringen, at en fuld og hel erstatning ville blive blokeret af EU-regler. I dag siger de, at det skal der findes en løsning på, for at det her bliver retfærdigt. Derfor går regeringen nu til EU. Det er godt. Men det er hamrende ærgerligt, at vi skulle presse dem til det og bruge en uge på, at de nåede frem til denne helt åbenlyse konklusion, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han kalder det "fuldstændigt logisk", at når regeringen "imod loven udrydder et eksporterhverv fuldstændigt, så skal de også have en fuldstændig og retfærdig erstatning".

Det kan dog fortsat tage flere dage, før en aftale kan komme i stand, fordi regeringen og Folketingets partier ifølge Ellemann blandt andet fortsat afventer svar fra EU, før man kan lukke en aftale.

- Jeg håber, at vi kan få en afgørelse snart. Men selvfølgelig kommer det til at tage noget tid at tage kontakt til kommissionen. Det var derfor jeg efterlyste det i så utrolig lang tid, men det har regeringen ikke handlet på, siger Jakob Ellemann-Jensen.

/ritzau/