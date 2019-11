Venstre-formanden mener, at 11 millioner offentlige kroner er alt for meget at give for fire cirkuselefanter.

11 millioner offentlige kroner er alt for meget at betale for at sikre fire cirkuselefanters pensionisttilværelse.

Det mener Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, der i sin tid som miljø- og fødevareminister længe kæmpede for at få løst sagen med de fire elefanter, der kommer i overskud på grund af et forbud mod vilde dyr i cirkus.

Det skriver Politiken.

- Det er fuldstændig ude af proportioner. Det er fire dyr, vi taler om, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han understreger, at han har al mulig sympati for, at de fire elefanter skal behandles ordentligt.

- Det er nogle stakkels dyr og nogle dejlige dyr. Men det er der godt nok mange andre dyr, der også er. Jeg synes, det er mange penge, siger han.

I den såkaldte dyrevelfærdspulje er der afsat ni millioner kroner, hvoraf de 2,4 millioner kommer fra indtægter fa Landbrugslotteriet. De resterende penge er afsat på finansloven for 2019.

Gennem vinter- og forårsmånederne lå Jakob Ellemann-Jensen som miljø- og fødevareminister i åben krig med Cirkus Arena om prissætningen på elefanterne, som Arena ejede tre af.

På Dansk Folkepartis initiativ blev der på finansloven for 2019 afsat syv millioner kroner til køb af de tilsammen fire elefanter.

Ifølge en korrespondance mellem Cirkus Arena og Miljø- og Fødevareministeriet, som Politiken er i besiddelse af, argumenterede Cirkus Arena i foråret for, at lovindgrebet ville betyde et samlet tab på 39,8 millioner kroner over de næste fem år.

I en mail til ministeriet dateret 8. marts skrev turnéchef Klaus Jochumsen, at der efter Cirkus Arenas opfattelse "skulle findes 9,5 millioner kroner mere for at få tingene til at falde på plads".

Efter en udbudsrunde er elefanterne blevet overdraget vederlagsfrit fra staten til Knuthenborg Safaripark, som er ved at bygge et stort elefantanlæg.

/ritzau/