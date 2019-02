Halvanden meter i højden. 68 kilometer langt. Lige på grænsen til Tyskland.

Det stærkt omtalte vildsvinehegn, som regeringen, S og DF har besluttet skal opføres så godt som hele vejen langs grænsen mod syd, rejser sig meter for meter.

Mandag var miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) sammen med sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) på besigtigelse af projektet, som koster 80 millioner kroner.

Formålet med at opføre hegnet i den åbne, grønne sønderjyske natur er at begrænse antallet af vildsvin, som søger ind i Danmark for på den måde at minimere risikoen for at få den frygtede sygdom afrikansk svinepest ind i landet.

For hvis svinepesten skulle komme til Danmark, vil det omgående stoppe dansk svineeksport til alle ikke-EU-lande, hvor bl.a. Japan, Kina, USA og Australien er store aftagere. Så store, at det samlet beløber sig til svimlende 11 milliarder kroner årligt.

»Jeg synes, det er forfærdeligt at opsætte hegn i Europa. Min første reaktion, da min forgænger Esben Lunde ringede til mig og fortalte om vildsvinehegnet, var: 'Nej, det kan du tro, vi ikke skal. Vi skal ikke opstille et hegn ned til Tyskland'.«

»Nu har vi kæmpet i generationer for at komme af med mure og hegn for at få befriet øst og for at få forenet vest, og så skal vi ikke gå rundt og bygge hegn. Så ja, jeg synes, det er helt forfærdeligt at bygge grænser i det åbne Europa. Men vi har altså 11 milliarder gode grunde til at gøre det. Det er ikke smukt, og guderne skal vide, at jeg langt hellere ville være det foruden. Men vi er nødt til at opføre det for at forhindre afrikansk svinepest i Danmark,« siger Jakob Ellemann-Jensen.

Mens der i området tæt ved Padborg fra morgen til aften bliver målt, gravet, banket, skruet og monteret på det solide stålhegn helt op til 'den grønne grænse' til Tyskland, bliver det fra kritikere af hegnet - herunder bl.a. visse jægere, naturfolk og EUs fødevaresikkerhedskommissær - kaldt for både unødvendigt og nyttesløst.

For vildsvin er kloge og adrætte dyr, som kan springe højt - for eksempel over hegnet.

Og svømme langt - for eksempel over Flensborg Fjord.

Jakob Ellemann-Jensen erkender da også, at hegnet ikke vil holde alle vildsvin ude af Danmark. Det handler om at begrænse antallet.

»Det her er ikke bare symbolpolitik. Der vil helt sikkert være nogle vildsvin, der kommer igennem. Men hegnet vil minimere antallet. Det er altså lettere at komme igennem uden et hegn, end hvis der er et hegn,« lyder hans argument.

Mandag begynder opførelsen af vildsvinehegnet langs den dansk-tyske grænse. Hegnet skal holde vildsvin ude af Danmark og dermed minimere risikoen for at få vildsvin med afrikansk svinepest ind i Danmark. Hvis det sker, kan det efterlade Danmark med en regning på op til 11 milliarder kroner.

Miljøministeren har forståelse for, at folk i andre europæiske lande - og ikke mindst netop folk i Tyskland med den historie, landet har - kan have det særdeles svært med, at Danmark nu er gået i gang med at opføre et hegn hele vejen langs grænsen.

»Dem, jeg har den allerstørste respekt for i den her forbindelse, er i virkeligheden tyskerne - vores gode nabo, som helt forståeligt har et meget anstrengt forhold til det at sætte hegn op. Jeg har talt med mine tyske kolleger om det, og jeg har sådan set også beklaget over for dem, at det er et tiltag, som vi mener er nødvendigt for at sikre vores eksport og for at sikre, at afrikansk svinepest holdes så langt væk fra Danmark som muligt,« siger han.

Den sønderjyske grænselinje er 70 km lang.

Med hegnets 68 km længde vil der være to kilometer med åbninger og faunapassager, hvor dyr - også vildsvin - kan passere helt frit.