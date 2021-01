Venstres formand Jacob Ellemann-Jensen reagerer nu på, at hans udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen var en tur til Dubai i starten af januar måned. Det sker i et videointerview, som er foretaget efter Venstres landsmøde og som Ritzau har sendt ud.

»Jeg synes det var en forkert beslutning. Det var et besynderligt signal at sende,« siger Jacob Ellemann-Jensen og fortsætter:

»Det har jeg også set, at Michael Aastrup har været ude og skrive selv. Det er jeg meget enig med ham i,« siger Venstres formand.

Michael Aastrup Jensen har forklaret, at han havde møder i forbindelse med sit arbejde, herunder et møde med den danske generalkonsul.

(ARKIV) Michael Aastrup Jensen (V) ankommer til gruppemøde. Venstre vælger på deres gruppemøde ny gruppeformand efter Jakob Ellemann-Jensen, på Christiansborg tirsdag den 15. juni 2020. Michael Aastrup Jensen (V) måtte lørdag undskylde offentligt, efter at kritikken haglede ned over ham og hans rejse til ørkenbyen Dubai. Det skriver Ritzau, lørdag den 23. januar 2021.. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest Vis mere (ARKIV) Michael Aastrup Jensen (V) ankommer til gruppemøde. Venstre vælger på deres gruppemøde ny gruppeformand efter Jakob Ellemann-Jensen, på Christiansborg tirsdag den 15. juni 2020. Michael Aastrup Jensen (V) måtte lørdag undskylde offentligt, efter at kritikken haglede ned over ham og hans rejse til ørkenbyen Dubai. Det skriver Ritzau, lørdag den 23. januar 2021.. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest

Det har dog vist sig, at det var et møde, som Michael Aastrup Jensen selv havde arrangeret. Det viser sig også nu, at hvad de andre møder så end har handlet om, så har de ikke været aftalt med Jacob Ellemann-Jensen.

»Nej, det har jeg ikke været informeret om,« forklarer Venstres formand.

Han har endnu ikke talt med Michael Aastrup Jensen om sagen endnu.

»Vi skal tænke os om alle sammen og det er den slags, som vi skal undgå,« siger Jakob Ellemann-Jensen.