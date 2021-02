Inger Støjberg har sendt et hav af stikpiller i retning af Ellemann på det seneste. Hun smutter nu fra V.

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen er "oprigtigt ked af", at Inger Støjberg har meldt sig ud af partiet. Han havde håbet på, at hun blev, skriver han på Facebook.

- Inger har i dag meldt sig ud af Venstre. Det er jeg oprigtigt ked af. Det er utrolig trist, at det er kommet hertil.

- Jeg har ikke lagt skjul på, at jeg havde håbet, at Inger kunne se sig selv i Venstre i fremtiden. Det kan hun ikke, og det er jeg ked af.

- Ingen skal være i tvivl om, at vi i Venstre har plads til Inger, og derfor er jeg trist over, at Inger ikke har plads til Venstre, skriver Ellemann-Jensen om den tidligere næstformand i Venstre.

Støjberg meddelte torsdag klokken 10 i Skive Folkeblad, at hun forlader det parti, hun altid har været medlem af. Støjberg udtaler til Jyllands-Posten, at hun ikke havde orienteret Venstres ledelse eller Ellemann-Jensen forinden.

Efter folketingsvalget i 2019 blev Ellemann-Jensen valgt som Venstres formand, mens Inger Støjberg blev næstformand. Men samarbejdet fungerede ikke. Så kort før nytår blev Støjberg opfordret til at gå af. Opfordringen kom fra Ellemann-Jensen selv.

I over en måned har Støjberg overvejet sin fremtid i Venstre. I den forbindelse har hun sendt en lavine af stikpiller i Ellemann-Jensens retning.

Den stil fortsætter hun ufortrødent torsdag. Ellemann-Jensen bevæger Venstre i en helt forkert retning. Og partiets udlændingepolitik er ikke stram nok, lyder det fra Støjberg. Onsdag præsenterede Venstre ellers et nyt udlændingeudspil.

- Jeg kan sige meget klart, at Ingers udmeldelse ikke handler om politik, skriver Ellemann-Jensen.

- Inger og jeg har sammen med Venstres øvrige ledelse udviklet en strategi for Venstre, som folketingsgruppen bakkede op om. Og vi ønsker begge en stram og konsekvent udlændingepolitik, hvor der er styr på tilstrømningen og respekt for danske værdier.

- Det fremlagde vi et konkret politisk udspil om i går, der skal tage et opgør med den manglende integration, skriver han.

